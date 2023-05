Külföld :: 2023. május 15. 09:56 ::

Árulás gyanújába próbálja keverni Prigozsint az amerikai sajtó

Jevgenyij Prigozsin, az oroszok oldalán küzdő katonai magáncég, a Wagner-csoport vezetője korábban felajánlotta az ukránoknak, hogy orosz katonai egységekről ad át nekik információkat – derült ki újabb, az amerikai hírszerzés berkeiből kiszivárgott iratokból.



Fotó: Yulia Morozova/Reuters

A The Washington Post ismertette az iratokat, amelyek a Pentagonból kiszivárgott többi szigorúan titkos dokumentumhoz hasonlóan ugyancsak a Discord nevű online közösségi térben kerültek először nyilvánosságra.

Az amerikai lap azt írja, hogy Jevgenyij Prigozsin január végén kereste meg az ukránokat egy ajánlattal. A zsoldosvezér ajánlata a bahmuti harcokkal állt összefüggésben, ahol a Wagner-csoport állítólag több tízezres nagyságrendben vesztett fegyvereseket az utóbbi hónapokban.

A The Washington Post szerint Prigozsin azt ajánlotta az ukránoknak, hogy ha visszavonják az erőiket Bahmutból, akkor azért cserébe átadja nekik az orosz hadsereg bizonyos egységeinek lokációját azért, hogy lecsaphassanak rájuk.

A dokumentumok egyike szerint Prigozsin – akinek már hónapok óta konfliktusa van az orosz hadvezetéssel, mely az utóbbi időben még inkább elmérgesedett – még azt is elmondta az ukránoknak, hogy nem kapnak elég lőszert az orosz védelmi minisztériumtól. Ezen kívül azt is elárulta, hogy szerinte az ukránoknak mielőbb támadást kellene indítaniuk a Krím félsziget ellen, mivel jelenleg alacsony az orosz hadsereg morálja.

Az amerikai lap szerint Prigozsin az ukrán katonai hírszerzést (HUR) kereste meg az ajánlatával, amellyel – az amerikai hírszerzés dokumentuma szerint – az egész háború idején fenntartott egy titkos kommunikációs csatornát. A The Washington Postnak két ukrán tisztviselő is megerősítette, hogy a zsoldosvezér tényleg beszélt néhány alkalommal a HUR tisztviselőivel.

Egyikük azt is közölte, hogy valóban kaptak egy, a fentihez hasonló ajánlatot Prigozsintól, de azért utasították el, mert nem bíztak abban, hogy komolyak a szándékai, és tartaná a szavát. Mindeközben egy amerikai tisztviselő azt mondta az amerikai lapnak, hogy Washingtonnak szintén voltak kétségei Prigozsin szándékainak komolyságát illetően.

Prigozsin viccelődve reagált

Volodimir Zelenszkijt a közelmúltban egy interjúban is kérdezték arról, hogy valóban kapcsolatban áll-e a HUR Prigozsinnal, az államfő azonban megtagadta a válaszadást, arra hivatkozva, hogy ez bizalmas információ.

A The Washington Post most a Kremlhez is kérdéseket intézett ezzel kapcsolatban, de nem kaptak választ. Egy ukrán tisztviselő ugyanerről mindössze azt mondta a lapnak, hogy a Prigozsinnal való kapcsolattartásuk a „tartsd magadhoz közel a barátaidat, de még közelebb az ellenségeidet” mottó jegyében értelmezhető.

Maga Prigozsin viccelődve reagált arra, hogy a The Washington Post nemrég beszámolt ezekről dokumentumokról.

Az egyik írásban még arról is szó esik, hogy a HUR vezetője, Kirilo Budanov szerint Prigozsin a háború idején titokban ukrán hírszerzőkkel is találkozott Afrikában, és hogy ezt később még a Kreml felhasználhatja majd ellene. Válaszában erre utalt vissza a zsoldosvezér, amikor egy, a Telegramon is megosztott üzenetben azt mondta:

Persze, meg tudom erősíteni ezt az információt, nincs semmi rejtegetnivalónk a külföldi titkosszolgálatoktól. Budanov és én még mindig Afrikában vagyunk.

