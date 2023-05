Hétfő reggel jelentek meg ellenőrizetlen forrásokból származó hírek arról, hogy George Soros szívrohamot kapott, melynek következtében meghalt.

A zsidó spekuláns Twitter-oldalán reagált a róla szóló hírekre:

Teljesen hamisak a pletykák, hogy szívrohamot kaptam. Élek és egészséges vagyok – írta.

Rumors that I had a heart attack are completely false. I am alive and healthy.