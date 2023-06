Külföld :: 2023. június 24. 18:57 ::

Gyurcsányt is idézték a PiS nagygyűlésén

Lengyelország az Európai Unióban (EU) akar maradni, de szuverén államként - jelentette ki Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes, a kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság (PiS) elnöke szombaton, pártja választási nagygyűlésén.

A lengyel-cseh-német hármashatár közelében fekvő Bogatynia városában rendezett szabadtéri gyűlésen Kaczynski a helyi Turów lignitbánya helyzetéről is beszélt. A varsói vajdasági közigazgatási bíróság ugyanis június elején német és cseh környezetvédelmi civilszervezetek kezdeményezésére a szénkitermelés felfüggesztését rendelte el ott.

Kaczynski szolidaritását fejezte ki a helyi lakosokkal, és az ő megélésüket biztosító munkával szembeni "súlyos támadásnak" nevezte a bánya bezárására irányuló törekvéseket.

Rámutatott: a turówi szenet felhasználó bogatyniai erőmű Lengyelország energiaellátásának 7-8 százalékát biztosítja, és az állam szuverenitásával szembeni támadásnak nevezte a bányát érintő lépéseket.

A PiS elnöke ezzel az európai uniós szervek szerepére is utalt a turówi bánya miatt 2021-ben kialakult, közben már rendezett cseh-lengyel vitában. Az uniós bíróság ugyanis 2021-ben napi 500 ezer euró pénzbüntetésre kötelezte Lengyelországot, amiért nem szüntette be a lignitkitermelést Turówban.

Kaczynski a lengyel demokrácia történelmi hagyományait felidézve aláhúzta: Lengyelország szuverén és szabad ország kell, hogy maradjon. Leszögezte: ezt az álláspontot a PiS ellenfelei a lengyel EU-tagsággal szembeni támadásnak nevezik, miközben "az unió gyökereihez való visszatérésről van szó". Az EU-t Kaczynski Európát felemelő "nagy vállalkozásnak" nevezte, de megjegyezte: manapság az unió válságban van.

"Akarjuk az EU-t, az EU-ban maradunk, de szuverén állam leszünk" - fogalmazott a PiS elnöke.

Kitért a migránsok áthelyezését célzó újabb uniós tervre is. A "nyugati elit képzelethiánya miatt is új migránshullám indul a Földközi-tengeren át", újabb migránstámadások érik Lengyelország határait is Fehéroroszország irányából - figyelmeztetett.

Hangsúlyozta: a PiS ebben az ügyben sem engedi meg, hogy "a lengyelek helyett mások döntsenek". Megerősítette: az uniós tervről Lengyelországban népszavazást fognak kiírni. "A lengyel döntés, a lengyel »nem« európai jelentőséggel is bírni fog" - nyomatékosította.

Mateusz Morawiecki miniszterelnök a beszédében szintén aláhúzta az őszi parlamenti választások szerepét az ország szuverenitása megőrzésében. A kormányfő egységre szólította fel a kormánykoalíciót és szavazóit, és megvádolta az ellenzéket, nevezetesen Donald Tuskot, a Polgári Koalíció fő ellenzéki frakció elnökét a kormányt érintő rágalmak terjesztésével. "Hazudtak reggel, hazudtak délben, hazudtak este, a Gyurcsány-doktrínával összhangban" - fogalmazott Morawiecki.

A PiS nagygyűlésén a kormánykoalíciót képező kisebb pártok vezetői is vettek részt.

Az őszi parlamenti választások előtti kampányrendezvényeket szombaton több lengyel ellenzéki tömörülés is tartott. Donald Tusk a délnyugat-lengyelországi Wroclaw városában szervezett szabadtéri gyűlésen azt nevezte a választások tétjének, hogy az ország "nagy Lengyelországgá, vagy Kaczynski kis Oroszországává" válik-e.

(MTI)