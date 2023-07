Külföld :: 2023. július 2. 20:50 ::

A Putyinnal táncot lejtő volt osztrák külügyminiszter állampolgárságának elvételét szorgalmazzák

Ausztriában a „hazug sajtó” (Lügenpresse) terjesztette hecckampány közepette egyes politikusok azt szorgalmazzák, hogy fosszák meg osztrák állampolgárságától a halálos fenyegetések és a lejárató kampány elől már 2020 óta emigrációban élő Karin Kneissl, korábbi osztrák külügyminisztert. A neves Közel-Kelet- és energiapolitikai szakértő 2018-ban Vlagyimir Putyint is meghívta a lakodalmára, ahol az orosz elnökkel még táncot is lejtett. A Putyin-fóbiás libsi osztrákok azért is követelik Karin Kneissl állampolgárságának megvonását, mert legutóbb őt nevezték ki a Szentpétervári Állami Egyetemen létrehozott, s az orosz kormánynak tanácsokat adó agytröszt elnökének – írja a zuerst.de hírportál.



Vlagyimir Putyin tánca a menyasszonnyal Stájerországban (fotó: AFP)

Karin Kneissl (58) jogász, politológus, publicista, a Közel-Kelet, a nemzetközi jog és az energiapiac szakértője. 2017 decemberétől másfél évig Ausztria külügyminisztere volt, amely hivatalát önként felmondta. Nem tagja, de párton kívüliként ideológiailag kötődik a hazug sajtó (Lügenpresse) által rendszeresen szélsőségesezett, neonácizott Osztrák Szabadságpártnak (FPÖ). 2020 májusában vendégszerzőként elkezdett dolgozni a Németországban is igen népszerű (mert ellentétben a „német” Lügenpresse gyakorlatával a Nyugat számára kényes eseményekről is tudósító – H. J.) az orosz–ukrán háború miatt a nyugati országokban betiltott Russia Today (RT) német nyelvű változatának. Az energiaellátás és a politika összefüggéséről több könyveit is írt Kneisslt 2018-ban jelölték az orosz Rosznyeft igazgatótanácsába.



Karin Kneissl – szeretnék megfosztani az állampolgárságától (fotó: EPA)

Az 1967-es háború után, hároméves korában a szüleivel együtt ’Ammánba került, ott nevelkedett, miután az édesapja Huszejn jordán király magánpilótája lett, s egyben segítette a jordániai légitársaság megszervezését. Hazatérésük után a Bécsi Egyetem jogtudományi karán, illetve és arab tanszékén tanult. Bécs után az ’Ammáni Egyetemen folytatta az arab nyelvi és a Közel-Kelet történelmével kapcsolatos tanulmányait. ’Ammánból átrándult Jeruzsálembe, ahol a Jeruzsálemi Héber Egyetem hallgatója lett. Német anyanyelvén kívül Kneissl tud arabul, angolul, spanyolul, franciául, illetve alapszinten magyarul, héberül és oroszul.

Karin Kneissl még külügyminiszter korában, 2018 augusztusában férjhez ment Wolfgang Meilinger, akkor 54 éves vállalkozóhoz, akitől időközben elvált. A stájerországi Gamlitz városkában megtartott lakodalmára Vlagyimir Putyin orosz elnököt is meghívta, aki a meghívásnak eleget tett. Vlagyimir Vlagyimirovics virágcsokorral, különféle ajándékokkal és egy doni kozák kórussal érkezett a lakodalomba. Az orosz elnök német nyelven kívánt sok boldogságot az akkor már nem egészen ifjú párnak, majd felkérte, s megtáncoltatta Karint . Ezt a táncot azóta is rendszeresen fölróják Karinnak.



A sokak által fölhánytorgatott tánc (fotó: Getty Images)

S hogy Karin Kneissl személyében nem akárkit, akármilyen képességű politikai és gazdaságpolitikai szakértőt tisztelhetünk, említsük meg néhány nagy sikerű könyvét:

Hizbollah: Libanesische Widerstandsbewegung, Islamische Terrorgruppe oder bloss eine Politische Partei? Eine Untersuchung der schiitischen Massenbewegung Hizbollah im libanesischen und regionalen Kontext – Wien 2002 (Hizbulláh: Libanoni ellenállási mozgalom, iszlamista terrorcsoport vagy csak egy politikai párt? A Hizbulláh sí’ita tömegmozgalom vizsgálata libanoni és regionális kontextusban – Bécs, 2002) Die zersplitterte Welt: Was von der Globalisierung bleibt – Wien 2013 (A széttöredezett világ: Ami a globalizációból marad – Bécs, 2013) Wachablöse: Auf dem Weg in eine chinesische Weltordnung, 2017 (Őrségváltás: Úton a kínai világrend felé, 2017)



Kézcsók a menyasszonytánc után (fotó: Roland Schläger)

Kneissl 2014-ben jelentette meg Az én Közel-Keletem (Mein Naher Osten) című könyvét, amelyben rámutat a leginkább Theodor Herzlnek tulajdonított modernkori politikai cionizmus és a német nemzetiszocialista ideológia egyik alapkövét képező Vér és talaj (Blut und Boden) ideológia közötti hasonlóságra. Nem csoda, hogy amikor 2017-ben Kneisslt kinevezték külügyminiszternek, a Jedi’ot Áháronot című izraeli újság szalagcímben ezt írta: Karin Kneissl személyében neonáci külügyminisztere lett Ausztriának.

Karin Kneissl 2022 májusában, miután az orosz hadsereg behatolt Ukrajnába, lemondott a Rosznyefty igazgatótanácsában betöltött tagságáról. Néhány hónappal később, 2022. szeptember 5-én megjelent a Vlagyivosztokban megtartott Keleti Gazdasági Fórumon, ahol a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökségnek adott interjú folyamán elmondta, hogy ő valójában politikai menekült, miután az otthoni fenyegetések és a politikai üldöztetés elől hazájából 2020-ban Franciaországba, majd onnan 2022-ben Libanonba emigrált. A június legelején a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon Karin Kneissl bejelentette, hogy a Szentpétervári Állami Egyetemen GORKI (Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues – Geopolitikai Obszervatórium Oroszország Kulcsfontosságú Ügyeiért) néven létrehoztak egy kutatócsoportot, pontosabban agytrösztöt, amely befolyásolja, tanácsokkal látja el a Kreml közel-keleti politikájának alakítóit. Az agytröszt vezetője pedig nem más, mint a Putyinnal táncot lejtő Karin Kneissl.

Hering J. – Kuruc.info