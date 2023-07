Külföld :: 2023. július 2. 23:21 ::

Rés a szankciók pajzsán: amerikai lőszerekkel is lövik az ukránokat az oroszok

Az amerikai lőszergyártó cégek 2014 óta nem exportálnak Oroszországba, ennek ellenére 2022-ben is érkeztek töltények az orosz hadsereghez. Kaiser Ferenc szerint Oroszországnak eddig is megvoltak a jól bevált módszerei a szankciók kijátszására, de a kerülőúton való beszerzés jóval drágább és még lassabb is.

A Politico korábbi oknyomozó cikkében arról számolt be, hogy hiába a nyugati szankciók az orosz hadigépezet finanszírozásának megállítására, az orosz hadsereg a szankciókat kikerülve még nyugati lőszereket is használhat.

Ezt állította ugyanis egy Telegramra feltöltött videó, ahol a Kreml zsoldoshadseregének is nevezett Wagner-csoport egyik tagja épp egy orosz gyártmányú Orsis T–5000-es lőfegyverről beszél az orosz védelmi minisztérium riporterének, és kifejti, a szerinte hibátlan orosz fegyvert nyugati töltényekkel használják.

A lap által szemlézett nyilvános vámpapírok szerint beazonosították, hogy a Telegramra felkerült videó esetén egy 1949 óta működő amerikai cég, a Hornady lőszerét foghatta a kezében az orosz zsoldos, amit a Promtehnologija nevű orosz cég szerzett be. Egy 2022. augusztus 12-én kelt dokumentum szerint összesen 102 200 darab lőszert importáltak, amit az amerikai cég gyártott.

A vámpapírok szerint a szállítmány Oroszországba „vadásztöltényként” érkezett, amit civil fegyverekbe szántak, de ugyanezen a napon egy másik dokumentum szerint a töltényekhez való tárak is megérkeztek. Hornady viszont nem tudja, hogyan kerülhetett orosz kézbe az általuk gyártott lőszer: mint a lapnak küldött válaszukban írták, 2014 óta nem szállítanak Oroszországba – az azóta érvényben lévő szankciók miatt.

A Promtehnologija viszont azt állítja, hogy sosem adott be importkérelmet lőszer miatt, mivel azt elmondásuk szerint saját maguk gyártják. Azonban a háború kitörése óta egy másik orosz cég is vásárolhatott az amerikai lőszergyártó termékeiből, mégpedig a Tetis.

Működnek a kiskapuk, de azért megérzi az orosz hadiipar

Oroszországnak már korábban is jól bevált módszerei voltak a nemzetközi kereskedelmi embargók, vásárlási tilalmak kijátszására – mondta Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) oktatója az rtl.hu -nak.

A szakértő példaként a hidegháborút hozta fel, ekkora ugyanis az oroszok sokszor finn vagy osztrák fedőcégeken, semleges országokon keresztül tudtak importálni termékeket.

Kaiser elmondta, hogy ennek ellenére biztos, hogy nehézségekkel küzd az orosz hadiipar, hiszen az export is megállt. Felidézte, hogy különböző jelentések szerint azok a külföldi ügyfelek, amelyeknek már akár évekkel ezelőtt lekötött szerződésük volt, nem kapták meg a megrendelt lőszereket, fegyverrendszereket vagy repülőeszközöket. Szerinte ha ezeket le is gyártották, akkor azok azonnal az orosz haderőhöz kerültek.

Szinte minden tilalmi listás terméket be lehet szerezni kerülőutakon, de egyrészt korántsem annyit, amennyire szüksége lenne az adott országnak, másrészt pedig jóval drágább és lassúbb így a beszerzési folyamat

– fogalmazott a szakértő. Hozzátette, hogy a globális ellátási láncok miatt rengeteg amerikai, dél-koreai vagy japán termék került az orosz haditechnikai eszközökbe. Ezeket most kínai importtal próbálják kiváltani, amit csak némi áttervezéssel lehet beilleszteni az eredeti eszközökbe, ez pedig lassítja a gyártást.

(Index nyomán)