Külföld :: 2023. július 7. 21:40 ::

Sztrájk miatt július közepén két napig nem szállnak fel Ryanair-gépek Brüsszelben

Július 15. és 16. között sztrájkolnak a Ryanair diszkont légitársaság pilótái, a brüsszeli Charleroi repülőtérről ezeken a napokon nem indulnak járatok - írta pénteken a RTBF közszolgálati média.

A munkabeszüntetés oka, hogy a menedzsment úgy döntött, a nyári, nagyobb forgalmú időszakban felülvizsgálja pilótái pihenőidejét. A hírportál szerint a cég vezetése nem reagált a pilóták ultimátumára.

A magánszektorbeli alkalmazottak nemzeti szakszervezete (CNE) honlapján közzétett sajtóközleményben az áll, hogy a Ryanair októbertől fel kívánja mondani valamennyi Belgiumban állomásozó pilótája munka- és pihenési rendjét garantáló kollektív szerződést, annak ellenére, hogy ez törvényellenes.

A CNE szerint, aggályos az is, hogy a koronavírus-járvány kitörésének kezdetén a pilóták bérét 20 százalékkal csökkentette a légitársaság, amit annak ellenére se hajlandók visszaállítani, hogy a vállalat ismét hatalmas nyereséget termel. "A vállalat még odáig is elmegy, hogy a jövőbeni kollektív tárgyalások előfeltételéül szabja, hogy a pilóták előbb mondjanak le a vállalat múltbeli mulasztásai miatt indított jogi lépéseikről. Ez egész egyszerűen munkavállaló alapvető egyéni jogainak lábbal tiprása" - olvasható a sajtóközleményben.

A szakszervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a Ryanair nem tartja be azokat a szabályokat, amelyek a Belgiumban működő összes többi légiközlekedési szereplőre vonatkoznak, ami tisztességtelen versenyelőnyt teremt más belga és európai légitársaságokkal szemben is.

(MTI)