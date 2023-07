Külföld :: 2023. július 7. 18:49 ::

Három államfő írt Minszk miatt aggódó levelet a NATO-nak

A litván, a lett és a lengyel elnök pénteken a NATO-nak küldött közös levelében aggodalmát fejezte ki a Fehéroroszországban kialakult helyzet miatt.

Mint írták: Fehéroroszország és Oroszország együttműködése veszélyezteti a régió és az egész euroatlanti térség biztonságát.

Gitanas Nauseda litván, Egils Levits lett és Andrzej Duda lengyel elnök a jövő heti vilniusi NATO-csúcs előtt szólította fel a tagországokat "szolidaritásra és egységre" a helyzetből adódó fenyegetések elhárítására.

A három elnök azzal vádolta Oroszországot, hogy fehérorosz területeket és erőforrásokat használ fel az Ukrajna elleni "törvénytelen és szörnyű háborújában". Mint írták, a két ország között szoros a katonai együttműködés. Ennek legutóbbi példája - amit csütörtökön Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök is megerősített -, hogy Moszkva már taktikai atomfegyvereket is állomásoztat Fehéroroszországban.

A levélben annak veszélyeire is felhívták a figyelmet, hogy a meghiúsult lázadás után a Wagner-zsoldosokat és vezetőjüket, Jevgenyij Prigozsint is Fehéroroszország fogadja be. A három elnök szerint ez veszélyezteti a fehérorosz politikai stabilitást, ami miatt a minkszi vezetés elveszítheti a hagyományos és nukleáris fegyverek feletti ellenőrzést.

Az államfők szerint a Wagner-csoport érkezése arra ösztönözheti a fehérorosz vezetést, hogy Európai Unió külső határaihoz még több harmadik országból érkező migránst szállítson szervezett formában, és ezzel gyakoroljon nyomást a Nyugatra.

(MTI)