A szászországi Lauter kisváros vasútállomásának peronján július 5-én félholtra vert egy mozdonyvezetõt a Willkommenskultur egy vagy két gyümölcse. Az Erzgebirgsbahn (Érchegység Vasúttársaság) Zwickauból Johanngeorgenstadtba tartó járata megállt Lauterben, ahol három személy, két betolakodó és egy német szállt le a vonatról. A peronon ekkor eddig tisztázatlan ok miatt hangos veszekedés kezdõdött egy 15 éves afganisztáni és egy 36 éves német között. A peronon egy másik sáska, egy 23 éves libanoni is tartózkodott.

Az 50 éves mozdonyvezetõ meghallotta a hangos veszekedést, kiszállt a peronra, s szerette volna rendezni a vitát, szétválasztani a veszekedõket. Csakhogy erre a 15 éves afganisztáni a mozdonyvezetõt földre rántotta, majd a földön fekvõ férfit többször is arcon ütötte, fejbe rúgta. Az egyik utas kissé megkésve ugyan, de elkezdte mobiltelefonnal fölvenni a drámai jelentet, s a fölvételen az látszik, hogy sáskatársa, a libanoni mellette áll, de nem üt. Hogy a felvétel megindítása elõtt a libanoni is ütött volna, azt egyelõre vizsgálja a rendõrség.

Mindenesetre a mozdonyvezetõ félholtra verése után a libanoni fölszólítására mindkét sáska elmenekült a helyszínrõl. Igaz, hogy az elmenekülésük elõtt a libanoni rángatta el fekvõ áldozata mellõl az afganisztánit, s õ szólította föl a menekülésre. Az 50 éves mozdonyvezetõt a mentõk súlyos sérülésekkel kórházba szállították. A 23 éves libanonit a rendõrség egyelõre csak tanúként kívánja meghallgatni. A szemtanúk kikérdezésével a nyomozók azt is szeretnék megtudni, hogy a mobiltelefonos felvételen miért csak három személy látható: a földön fekvõ mozdonyvezetõ és a két sáska. Más szóval, a betolakodókkal konfliktusba keveredett 36 éves német miért nem próbálta megvédeni a brutálisan megtámadott mozdonyvezetõt?

Az ügynek „természetesen” az eszement németekre jellemzõ következménye is van. Az egyik utas az általunk is közzétett mobiltelefonos fölvételt eljuttatta a csak 2021-ben alakult, s a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (Bundesamt für Verfassungsschutz) által szélsõjobboldalinak és alkotmányellenesnek minõsített Freie Sachsen (Szabad Szászok) nevû pártnak. A párt a fölvételt közzétette (a Lügenpresse erre nem volt hajlandó) a Telegram-csatornáján, amire számos felháborodott komment is érkezett.