Külföld :: 2023. július 10. 11:18 ::

Utakat és épületeket mosott el az ár New York államban

Utakat és épületeket mosott el a heves esőzések miatt kialakult áradás New York államban, az ítéletidőben legalább egy ember meghalt - közölték helyi tisztségviselők.

Az amerikai meteorológiai szolgálat villámárvizekre figyelmeztetett a térségben, és jelezte: egyes területeken akár 12-20 centiméter csapadék is hullhat.

A New York-i Hudson-völgyben egy harmincas éveiben járó nő megfulladt, miután elsodorta a víz, amikor megpróbálta elhagyni otthonát. A villámár ereje sziklákat mozdított el, amelyek nekiütköztek a nő házának, és megrongálták a falát.

Helyi tisztségviselők szerint a vihar több tízmillió dolláros kárt okozott.

Kathy Hochul New York-i kormányzó a WCBS rádióadónak elmondta, hogy többen eltűntek, és egy házat elmosott a víz.

A vihar haladási irányában élő lakosokat arra kérték, hogy ne induljanak útnak.

Hochul vasárnap rendkívüli állapotot hirdetett ki a New York városától mintegy 96 kilométerre északra fekvő Orange megyében, amelyet később Ontario megyére is kiterjesztett.

West Pointot, az amerikai katonai akadémiának otthont adó várost is elöntötte a víz. Helyi tisztségviselők attól tartanak, hogy károk keletkezhettek több történelmi épületben.

Az amerikai meteorológiai szolgálat villámárvizekre figyelmeztetett New York állam délkeleti részén, életveszélyesnek minősítve a helyzetet. Emellett figyelmeztetést adott ki New Jersey északkeleti részére.

A meteorológiai szolgálat szerint hétfőn New England nagy részén várható heves esőzés és áradás, és Vermontban, valamint New York északkeleti részén is sok csapadék hullhat. Vasárnap éjszaka New York városára is lecsaphat a vihar, amely villámárvizekhez vezethet - írta a meteorológiai szolgálat a Twitteren.

(MTI)