Volodmir Zelenszkij szerint "abszurd lenne", ha a NATO a vilniusi csúcstalálkozón nem ajánlaná fel Ukrajnának a NATO-tagságot, ugyanis ez új lendületet adhat Oroszországnak a "terror folytatására".

"Ukrajna képviselteti magát a vilniusi NATO-csúcson. Ez a tiszteletről szól. De Ukrajna is megérdemli a tiszteletet. Úton Vilniusba arról értesültünk, hogy egyes dokumentumok szövegezése Ukrajna nélkül készül el. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a dokumentum Ukrajna NATO-ba történő meghívásáról szól, nem pedig Ukrajna felvételéről. Ez példátlan és abszurd, hiszen sem a meghívásra, sem Ukrajna felvételére nincs időkeret meghatározva. Ráadásul Ukrajna meghívásához is homályos feltételeket szabtak" – fogalmazott Zelenszkij.

"Úgy tűnik, nincs szándék arra, hogy Ukrajnát meghívják vagy felvegyék a NATO-ba" – kesergett (vagy inkább próbált nyomást gyakorolni az utolsó pillanatokban is) az elnök, aki ezzel Oroszország előtt továbbra is nyitva áll a lehetősége annak, hogy Ukrajna felvételéről alkudozzon a NATO-val. Zelenszkij szerint ez Oroszország számára "motiváció jelent a terror folytatására".

"A bizonytalanság gyengeség. És ezt nyíltan meg fogom mondani a csúcstalálkozón" – fenyegetőzött Zelenszkij, aki szerdán Joe Bidennel külön is találkozni fog a litván fővárosban.

