Lindsey Graham republikánus szenátor hétfőn figyelmeztette Oroszországot: ha nukleáris fegyvereket vetnek be Ukrajnában, akkor azt a NATO "a katonai szövetség elleni támadásként értékeli".

A politikus egy Twitter-bejegyzésben Dmitrij Medvegyevnek, az orosz Biztonsági Tanács vezetőhelyettesének üzenve írt arról, hogy bár Ukrajna nem a NATO tagja, annyira közel fekszik, hogy ellenük irányuló támadásként értelmeznének egy ilyen csapást.

– Ideje kijózanodni, ráeszmélni arra, hogy az Ukrajna elleni barbár inváziójuk nem jár sikerrel. Vissza kell vonulni és megmenteni sok fiatal orosz életét az értelmetlen haláltól – tette hozzá.

To my Russian friends who talk about using nuclear weapons in Ukraine: You need to understand that would be an attack on NATO itself, given Ukraine’s proximity to NATO territory.



