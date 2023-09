Külföld, Politikusbűnözés :: 2023. szeptember 4. 16:46 ::

Ezúttal a vallási ügyeket felügyelő hatóság korábbi vezetőjére sújtott le a kínai kommunista párt korrupciós rákot üldöző vasökle

A kínai hatóságok letartóztatták a vallási ügyeket felügyelő hatóság korábbi vezetőjét kenőpénz elfogadásának gyanújával - jelentette hétfőn a Hszinhua kínai hírügynökség Kína legfelsőbb vádhatóságára, a kínai népi legfelsőbb ügyészségre hivatkozva.

A volt tisztviselő, Cuj Mao-hu letartóztatásáról néhány nappal ezelőtt született döntés - közölte a hírügynökség további részletek nélkül.

A korábban az Egyesült Frontszervezet munkaügyi osztályának helyettes vezetőjeként is dolgozó Cujt a múlt héten kizárták a kormányzó Kínai Kommunista Pártból és eltávolították a közhivatalokból súlyos jogsértések, többek között vesztegetés gyanúja miatt - közölte a korrupcióellenes felügyelőszerv.

Azt is megállapították, hogy "illegálisan foglalt el szántóföldet, hogy öncélú projektekben vegyen részt" - közölte az őrség és egy felügyeleti szerv szerdán közös nyilatkozatában.

A felügyelőszerv hozzátette, hogy emellett olyan bankettek és utazások miatt is gyanúsítják, amelyek "befolyásolhatták a hivatali feladatokat", ajándékokat és vagyontárgyakat kapott, valamint arra használta fel a pozícióját, hogy illegális tevékenységekhez és pénzhez jusson - tette hozzá a vádhatóság.

Cujt márciusban, néhány nappal azután, hogy Kína új kabinetje megkezdte új ciklusát, elbocsátották a vallási ügyek állami adminisztrációjának igazgatói posztjáról, és vizsgálatot indítottak ellene.

Hszi Csin-ping kínai elnök korrupcióellenes kampánya az elmúlt hetekben már az egészségügyi ágazatra is kiterjedt, miközben a védelmi minisztérium is megfogadta, hogy "lesújt minden korrupt tisztviselőre", miután júliusban átszervezés volt a kínai hadsereg rakétaerőinek vezetésében is.

Hszi tavaly a Kínai Kommunista Párt 20. kongresszusán leszögezte, hogy "a párton belüli korrupció a legnagyobb rákbetegség, amely a párt életképességét és harci képességét veszélyezteti".

(MTI)