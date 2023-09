Külföld, Migránsbűnözés :: 2023. szeptember 25. 08:03 ::

Egy év alatt hatvan utasa csuklójáról csatolta le a karórát egy török taxis Bécsben

Csattanós bűnügyben fordult a lakossághoz a bécsi rendőrség. Szeptember elején rajtaütöttek egy 33 éves török taxisofőrön, aki egy év alatt legalább hatvan ittasan szunyókáló utasának csuklójáról csatolt le drága karórát. A becsült kár 39 feljelentés alapján 600 ezer euró, bár a házkutatás után ez lecsökkent.

Múlt nyáron érkeztek az első feljelentések, de az áldozatok – kizárólag férfiak – a taxi színére és típusára sem emlékeztek, csak arra, hogy a sofőr útközben rágógumival és cukorkával kínálta őket. Feljelentésükben többen hangsúlyozták, hogy ennek elfogadása után elaludtak, illetve elájultak, de a férfiról csak hozzávetőleges személyleírással szolgáltak, ami magyarázatot ad a módszere.

Éjszakai műszakban célzottan közelített meg mulatókat, és amikor a szórakozóhely előtt jól öltözött férfit látott, lefékezett, és a lehúzott ablakon keresztül rákérdezett: „Ön rendelt taxit?” Akik erre igennel válaszoltak, lépre mentek.

A bécsi detektívek sokáig sötétben tapogatóztak, de minden taxitársaság vezetőjét megkérték, hogy a sofőrök panaszait jelezzék nekik. Idén júniusban futott be hozzájuk az a bejelentés, amire vártak. Egy személyfuvaros arról számolt be, hogy egy szórakozóhelynél a szeme előtt happolta el utasát egy ismeretlen kolléga, aki ezüstszínű Ford Mondeo kombit vezetett. A hoppon maradt taxis a Ford rendszámát is megadta, és a zsaruk végre elkezdhették a megfigyelést. Pechjükre a feltételezett elkövető pont akkortájt ment háromhetes nyaralásra, bár ez a gyanút csak erősítette, mert ebben az időszakban nem érkezett feljelentés arról, hogy kifosztottak volna taxiutasokat a bécsi éjszakában.

Szeptember 4-én hajnalban ütött a fosztogató taxis (kar)órája, miután a már leírt módszerrel szerzett utast egy Hietzing kerületi szórakozóhelynél. Feltűnően lassan haladt, és óvatosan vette a kanyarokat, majd egy parkolónál megállt. Tíz perc elteltével kiszállt, kinyitotta a jármű hátsó ajtaját, ahol az utas ült, ott valamit matatott, majd csendben becsukta az ajtót, és továbbhajtott. A nyomozók megvárták, amíg a célállomáshoz ér, és kiszáll. Ekkor fékeztek mellette, kiugrottak a civil szolgálati autóból, és megtalálták a zsebében az utas svájci karóráját. Előállították, és bár a török férfi nem tett vallomást, őrizetbe vették.

Miután a taxis lakásának átkutatásakor a detektívek több márkás órát is lefoglaltak, a bíróság elrendelte a letartóztatását. Altató, kábító oldatokra, illetve azok nyomaira viszont nem bukkantak, így nem tudják bizonyítani, hogy a tettes cukorkát és rágógumit preparált volna a kifosztások sikere érdekében.

A történet sajátos csattanója, hogy a taxis lakásán lefoglalt hét márkás karóráról kiderült, hogy mind hamisítvány.

A nyomozók a 39 feljelentés alapján karóránként kb. 15 ezer, azaz hozzávetőleg 600 ezer eurós lopási értékből indultak ki, amiből ezt le kellett vonni, de időközben újabb sértettek jelentkeztek. Jelenleg 60 károsultról szereztek információt, és orgazdák után is nyomoznak.

(Zsaru Magazin)