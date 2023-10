Ezúttal Thierry Baudet barátomat és bajtársamat, a holland testvérpártunk elnökét támadták meg a beszédét követően Belgiumban, a lesből támadó antinemzeti terroristák, akiket a globalista hatalom szabadon hagy garázdálkodni, biztatják is őket. Folyamatosak a támadások a nemzeti politikusok ellen. Erőt, jobbulást Thierry Baudet, barátom! Győzni fogunk! - írja X-oldalán Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.

A merénylő egy 33 éves ukrán volt . Baudet saját biztonsági csapata fogta le a merénylőt, aki így nem tudott súlyosabb sérüléseket okozni Baudetnek, aki meg is tartotta a támadás után a beszédét a belga egyetemen. Csak egy ütést kapott egy esernyőnek látszó tárggyal, de egyéb furcsa eszközök is voltak a támadónál. A belga rendőrség azonban pár méterről, mozdulatlanul nézte végig a támadást, nem avatkozott be. Láthatóan a nemzetiek elleni merènyleteket a hatalom tűri, engedi. Ha nincsenek ott Thierry barátommal a saját biztonsági emberek, ki tudja, mi történt volna még - fejti ki Toroczkai, majd hozzátette,