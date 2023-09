Publicisztika :: 2023. szeptember 1. 20:23 ::

Miért érdemes elolvasni Thierry Baudet könyvét?

Nicolas de Lamberterie véleménycikke eredetileg a Magyar Jelenen jelent meg.

Mindezidáig Magyarországon alig ismerte valaki Thierry nevét. De biztosíthatom Önöket, hogy ha elolvassák a könyvét, egyhamar nem fogják elfelejteni őt.

Attól a pillanattól kezdve, hogy belelapoztam a könyve angol nyelvű változatának első oldalaiba, amely most jelent meg magyarul „ A Covid rulett” címmel, nagyon meglepődtem. Ez a könyv egyszerű, komoly, nyugodt, de ugyanakkor radikális módon fogalmaz meg sok mindent, amit 2020 márciusa óta én is éreztem.

Magán a Covid témáján túl Thierrynek van annyi tisztánlátása, hogy megpróbálja racionálisan megmagyarázni, mi is volt a Covid – vagyis annak a folyamatnak a kiindulópontja, amelyet Nagy Újraindításként (Great Reset) ismerünk.

Amint elolvastam a könyvet, azonnal egy magyar nyelvű kiadás lebegett a szemem előtt. Egyetlen ember jutott eszembe, egy bátor kiadó, aki ezt aztán kemény munkával meg is valósította: Szakács Árpád.

Ki Thierry Baudet?

Thierry Baudet 2017 óta tagja a holland parlamentnek. Ugyanakkor nem hivatásos politikus. Thierry mozgalmas és sikeres életet élt, mielőtt politikai pályára lépett volna.

Thierry Baudet jogból doktorált. Mintegy tizenöt könyv szerzője, amelyek közül számos bestseller lett Hollandiában. Régóta szuverenista és hazafias nézeteket vall. Következetesen keresi az ellenszerét a globalizmusnak, illetve szomorú és katasztrofális következményeinek.



Thierry Baudet a Mi Hazánk által szervezett Nemzetek Európa Konferencián a Parlamentben

2015-ben és 2016-ban Thierry Baudet határozottan kampányolt az EU és Ukrajna közötti megállapodásról szóló hollandiai népszavazás mellett. Első politikai akciója nagy sikert aratott: a hollandok 61%-a elutasította az EU-Ukrajna megállapodást.

De akárcsak 2005-ben az európai alkotmány esetében, amikor a francia és a holland polgárok népszavazáson fejezték ki elutasító véleményüket, ám a népi és demokratikus szavazást figyelmen kívül hagyták, úgy az EU-Ukrajna megállapodást is érvényesítette a holland kormány.

A demokrácia e súlyos megtagadása után Thierry Baudet saját politikai pártot alapított, amelynek a Fórum a Demokráciáért nevet adta. A siker rendkívül gyorsan jött, a Fórum 2019 márciusában, mindössze két évvel a megalakulása után megnyerte a tartományi és szenátusi választásokat. Világossá vált, hogy a Fórumnak minden esélye megvan arra, hogy bekerüljön a következő kormányba.

A bátorság és az igazság választása

De aztán eljött 2020. Thierry Baudet bátor döntést hozott. Felmérte, hogy mi történik. Nem elégedett meg azzal, hogy a pálya széléről, komolytalanul kritizálja az eseményeket. Megpróbálta megérteni és megmagyarázni, hogy mi áll az események mögött.

Természetesen az igazságnak és a szabadságnak ára van. Politikai szempontból Thierry Baudet-t sok árulás érte. Hirtelen nem volt többé tiszteletreméltó aranyifjú a konzervatív körökben; őrjöngő holdkórossá, rettentő összeesküvéselmélet-hívő szakemberré vált.

Néhány hete beszélgettem egy konzervatív magyar politológussal, aki csodálatát fejezte ki Thierry Baudet iránt, de egyben szkeptikus is volt a stratégiai döntéseit illetően, mivel úgy vélte, hogy a Coviddal kapcsolatban kifizetődőbb lett volna meghúzni magát, hogy ne vállaljon kockázatot.

Amit ez a magyar ismerősöm, aki valószínűleg túlságosan el van foglalva kicsinyes politikai számításaival, nem lát, az a hihetetlen és nagyszerű aktivista közösség, amely most a Fórum a Demokráciáért körül létezik. Azáltal, hogy az Igazság, a Szabadság és a Demokrácia mellett döntött, amelyeket éppen most vesznek el tőlünk, Thierry Baudet vezérfény lett. A nehézségek és a veszélyek ellenére az a hatalmas kiváltság jutott neki, hogy őszinte reménnyel, ha csak néhány pillanatra is, de megvilágítsa a sötétséget, amelyben az ember egyre gyakrabban találja magát manapság. Ez az a fény, amely nélkül az emberiség nem is méltó a nevére.

Thierry Baudet ma egy több mint 60 000 tagot számláló politikai pártot vezet, amely a tagok számát tekintve Hollandia legnagyobb és messze a legaktívabb politikai pártja. Viszont sokkal több is, mint egy párt: egy hihetetlen közösség, olyan férfiakból és nőkből álló szövetség, akik maguk is világítótornyok lettek.

Thierry Baudet jelenleg a november 22-i holland parlamenti választásokra készül, sűrű programja ellenére mégis időt szakított arra, hogy Magyarországra látogasson, és átadja üzenetét a magyaroknak.

Ezért arra kérek minden magyar embert, aki elkötelezett az egyéni szabadság és az emberi méltóság mellett, hogy fogadja hálásan Thierry Baudet nagylelkűségét, és haladéktalanul olvassa el a könyvét!