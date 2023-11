Külföld, LMBTQP+ :: 2023. november 6. 16:52 ::

Saját leszbikus lánya támadása nyomán léptettek vissza egy családpárti EP-képviselőjelöltet Romániában

Visszaléptette európai parlamenti (EP) jelöltlistája éléről a román ellenzéki Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Elena Lasconit, miután a politikus egy tévéinterjúban felidézte, hogy részt vett, és igennel voksolt a férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alkotmányba iktatásáról rendezett 2018-as, az alacsony részvétel miatt érvénytelenül végződött népszavazáson.



Családpárti anya és leszbikus lánya (fotók: Gazeta de Cluj)

Catalin Drula, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) pártcsaládhoz tartozó USR elnöke alig két héttel az EP-jelöltjeinek bemutatása után, vasárnap szólította fel visszalépésre a párt listavezetőjét, arra hivatkozva, hogy a hagyományos családdal kapcsolatos kijelentése miatt többen - köztük saját lánya is - "homofóbiával" vádolták, és a témáról kialakult vita, illetve a politikus személyes helyzete kihat az USR választási kampányára.

Hétfőn Cristian Seidler, az USR parlamenti képviselője azt állította: az USR mindig is kiállt a véleménynyilvánítás szabadsága mellett, és most sem a párt, hanem Lasconi döntött "egy sajnálatos módon nyilvánosság előtt lezajlott családi vita nyomán" arról, hogy visszalép az EP-jelöltségtől. Az USR továbbra is támogatásáról biztosította Lasconit az Arges megyei Campulung város polgármestereként folytatott tevékenységében.

A román sajtó szerint Elena Lasconi nyolc éve Párizsban élő, magát az "LMBTQ-közösség tagjának" mondó lánya, Oana Lasconi közösségi oldalán intézett kirohanást anyja ellen, miután megtudta, hogy szavazatával támogatta a buziházasság alkotmányos tiltását, majd amikor a visszalépéséről értesült, hozzátette: "mindenképpen nyereség lesz, ha az EP-be eggyel kevesebb homofób képviselő kerül be".



Acum ea suferă enorm pentru ca mama ei... e homofoba‼️🙄 pic.twitter.com/zdeL1wvuuE "Rusa e o limbă superbă, mi se pare că sună foarte frumos și asta m-a atras la ea, pe lângă faptul că citeam Ilf și Petrov"‼️ zicea Oana lu' Lasconi în trecutAcum ea suferă enorm pentru ca mama ei... e homofoba‼️🙄 #MondayMagic November 6, 2023

Az USR-ben nem Lasconi az első áldozata a homokos "házasság" körüli nézeteltéréseknek. Hat éve az ezt tiltó alkotmánymódosító kezdeményezés körüli viták miatt mondott le az általa alapított párt éléről Nicusor Dan, az USR akkori elnöke, Bukarest később függetlenként megválasztott főpolgármestere.

Az USR 2017-ben kis szavazattöbbséggel úgy döntött, hogy az egyéni szabadságjogok védelmezőjeként testületileg szembehelyezkedik a férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alkotmányba iktatását célzó polgári kezdeményezéssel, a párt alapító elnöke viszont úgy értékelte: a határozott állásfoglalás elfordítja a párttól a konzervatív meggyőződésű szavazókat.

(MTI nyomán)