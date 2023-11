Külföld :: 2023. november 18. 10:36 ::

Újabb hirdetők hagyják ott a Twittert, amiért Musk igazat adott egy kijelentésnek, mely a zsidók fehérgyűlöletéről szólt

Több vezető merikai cég után a Walt Disney Company is felfüggesztette a reklámozást az X (korábban Twitter) közösségi hálózaton, mert "hirdetéseik nácibarát tartalom mellett jelentek meg", továbbá a cég tulajdonosa, Elon Musk kijelentése miatt a zsidókról - számolt be a The Hollywood Reporter.

Az IBM és az Apple a héten közölte, hogy szünetelteti az X-en való hirdetést, miután egy jelentés szerint "hirdetéseik a nácikat dicsérő anyagok mellett jelentek meg". A két vállalat az X közösségi hálózat legnagyobb hirdetői közé tartozik.

A Disney mellett más nagy hollywoodi stúdiók, a Lionsgate és a Paramount Global is bejelentette, hogy ideiglenesen felhagynak a reklámozással az X-en, miután Elon Musk nagy felháborodást váltott ki azzal, hogy egy szerdai bejegyzésében igazat adott annak a felhasználónak, aki rámutatott, hogy a zsidók gyűlölik a fehér embereket.

(MTI nyomán)