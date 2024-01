Külföld, Anyaország :: 2024. január 16. 19:42 ::

Az EP elfogadta az Erasmus+ program 2021-2027-es végrehajtásáról szóló jelentését

Az Európai Parlament (EP) strassburgi plenáris ülésén elfogadta az Erasmus+ oktatási és kutatási program 2021-2027-es végrehajtásáról szóló jelentését, amelyben az EP-képviselők egyebek mellett felszólították a magyar kormányt, hogy haladéktalanul tegyen eleget a jogállamiság elvének - tájékoztatott az uniós parlament kedden.

A jelentést az Európai Parlament plénuma 455 igen szavazattal, 131 ellenszavazattal és 17 tartózkodás mellett fogadta el. A jelentés célja a 2021-2027-es időszakra szóló Erasmus+ program végrehajtásának értékelése, valamint a bevált intézkedések azonosítása és a programmal kapcsolatos kihívások kezelése.

Az uniós parlament megszavazott egy olyan módosító indítványt is, amelyben az EP-képviselők felszólítják a magyar kormányt, hogy haladéktalanul tegyen eleget a jogállamiság elvének és feleljen meg az uniós értékeknek, továbbá hajtsa végre a szükséges reformokat annak érdekében, hogy a magyar diákok, oktatók és kutatók részesülhessenek az Erasmus+ program előnyeiből, és hozzájárulhassanak az európai oktatási és kutatási együttműködés tágabb céljaihoz. Az indítványt az EP Újítsuk meg Európát (Renew Europe) nevű képviselőcsoportja nevében Donáth Anna és Cseh Katalin, a Momentum Mozgalom, valamint Laurence Farreng francia és Moritz Körner német EP-képviselő terjesztette elő.

Egy másik módosító indítványt - amelyet mások mellett Gál Kinga, Bocskor Andrea, Tóth Edina, Járóka Lívia, Győri Enikő, Hidvéghi Balázs, Kósa Ádám, Gyürk András, Deli Andor, Schaller-Baross Ernő, Trócsányi László, a Fidesz, Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), valamint Winkler Gyula és Vincze Loránt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) EP-képviselői terjesztettek elő - az EP plénuma elvetett. Az indítvány az Európai Bizottsággal egyeztetett, tisztességes, jogszerű és átlátható eljárásokra szólított fel annak biztosítása érdekében, hogy a magyar diákok, oktatók és kutatók teljes mértékben részesülhessenek az Erasmus+ program előnyeiből, és hozzájárulhassanak az európai oktatási és kutatási együttműködés tágabb céljaihoz.

A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja az MTI-hez eljuttatott közleményében kijelentette: a "dollárbaloldal" EP-képviselőinek kezdeményezésére az EP továbbra is politikai zsarolásként törvénytelenül vissza akarja tartani a magyar diákoknak, oktatóknak és kutatóknak járó uniós pénzeket. Bocskor Andrea, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője hangsúlyozta: "a jelentés elkészítése során nagy vita volt a magyar diákok, oktatók és kutatók ügyében. A dosszié előadójával közösen a Fidesz EP-képviselőcsoportja számos kísérletet tett azért, hogy az Európai Parlament is kiálljon az EU-s programban való részvételtől jogtalanul megfosztott modellváltó egyetemeken tanulók és oktatók helyzetének orvoslása mellett - mondta. "Két dollárbaloldali EP-képviselő, Donáth Anna és Cseh Katalin kezdeményezésére az EP baloldali többsége a magyar kutatók, tanárok és diákok jogfosztásának fenntartása mellett döntött, tehát amellett, hogy a magyar diákok, kutatók és oktatók továbbra se vehessenek részt az uniós programokban. Donáth és Cseh képviselők eljárása szégyenteljes" - fogalmazott. Felháborítónak nevezte, hogy amíg az Európai Bizottság is elismerte, hogy Magyarországon nincs gond a jogállamisággal és elkezdte az eddig jogtalanul visszatartott források kifizetését, addig az európai parlamenti képviselők, a magyar "dollárbaloldal" kezdeményezésére továbbra is teljesen törvénytelen módon a magyar diákokat, oktatókat és kutatókat akarják büntetni - hívta fel a figyelmet a fideszes politikus.

(MTI)