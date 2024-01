Külföld :: 2024. január 19. 19:18 ::

Tbiliszi bocsánatkérés vár a "hazugoktól", köztük Zelenszkijtől is

A georgiai (grúz) hatóságok bocsánatkérést várnak Volodimir Zelenszkij ukrán és Maia Sandu moldovai elnöktől, továbbá egy sor más európai ország vezetőitől, akik nemegyszer bírálták a bebörtönzött Miheil Szaakasvilivel való, állítólag kifogásolható bánásmódot - közölte Salva Papuasvili, a parlament elnöke a grúz közszolgálati televízió Egyes csatornájának adott interjúban.

Az Európa Tanács kínzás és embertelen bánásmód megelőzésére alakult bizottsága (CPT) csütörtökön tette közzé a jelentését, amelyben említést tett arról, hogy a tbiliszi Vivamed magánklinikán kielégítő körülményeik között ápolják Miheil Szaakasvili volt elnököt.

"Ma (csütörtökön) tudtuk meg, hogy Zelenszkij elnök hazudott, amikor Szaakasvili kínzásával vádolta meg Georgiát, megtudtuk azt is, hogy Sandu elnök is hazudott, amikor Szaakasvili kínzásával vádolta meg Georgiát. Megtudtuk azt is, hogy hazudtak azok az európai parlamenti képviselők is, akik Szaakasvili kínzásával vádolták meg Georgiát" - hangsúlyozta Salva Papuasvili.

A volt elnök 2013-ban hagyta el Grúziát, miután négy vádpontban vádat emeltek ellene, kettőben pedig a távollétében három, illetve hatéves szabadságvesztésre ítélték. 2021 októberében az ellenzéki politikus titokban visszatért hazájába az önkormányzati választásokra, de őrizetbe vették, és újabb vádat is emeltek ellene, immár illegális határátlépés címén.

Az ellenzéki politikus, aki nyugatbarát reformerként 2004 és 2013 között vezette a kaukázusi volt szovjet köztársaságot, jelenleg a hatalommal való visszaélés címén rá kirótt hatéves büntetését tölti. A börtönben többször is éhségsztrájkba kezdett, 2022 májusában pedig egészségi állapotának rosszabbodása miatt átszállították a Vivamed magánklinikára, és azóta is ott tartózkodik.

(MTI)