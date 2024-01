Külföld :: 2024. január 25. 06:56 ::

Összeszámlálják a hajléktalanokat Los Angeles megyében

Los Angeles megye hatóságai megkezdték kedden a hajléktalanok éves összeszámlálását annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjanak segíteni az utcákon élő több tízezer embernek.

Helyi idő szerint kedd este kezdte meg a munkát a hajléktalanokat segítő hivatal 6 ezer önkéntese. Három napig járják az utcákat, hogy felbecsüljék, hány embernek nincs fedél a feje fölött, és milyen szolgáltatásokra lenne leginkább szükségük.

Az Egyesült Államok nagyvárosaiban országszerte bevett gyakorlat a hajléktalanok időszakos összeszámlálása. A szövetségi kormány ezt szabja feltételül bizonyos pénzügyi támogatások folyósításához.

Los Angeles megyében az utóbbi időben egyre nagyobb az elégedetlenség amiatt, hogy a hatóságok - a költséges programok ellenére - láthatóan nem tudják csökkenteni az autókban, sátrakban, utcákon összetákolt menedékekben élők számát. Kalifornia szövetségi államban különösen feltűnő a hajléktalanság problémája, rengeteg ember alszik az utcákon, a járdákon, felüljárók alatt.

A tavalyi számlálás szerint nagyjából 75 500 ember élt az utcán Los Angeles megyében, ami 9 százalékos emelkedés az előző évhez képest. Ezen belül mintegy 46 ezer hajléktalant Los Angeles város területén regisztráltak, ők jellemzően közparkokban és más nyilvános helyeken állítottak fel sátrakat. A hatóságok adatai szerint 2015 óta a hajléktalanok száma 70 százalékkal emelkedett a megye területén, 80 százalékkal pedig a városban.

Karen Bass, Los Angeles polgármestere hivatalba lépésének első napján, 2022 decemberében hajléktalansági vészhelyzetet hirdetett. Egy évvel később arról számolt be, hogy 2023 folyamán több mint 21 ezer embert tudtak átmeneti szállásokon elhelyezni. Számos utcai drogtanyát felszámoltak, és több lakhatási programon is dolgoznak - jelentette be tavaly decemberben.

A Los Angeles megyei számlálás eredményeit várhatóan a nyár elején teszik közzé.

(MTI)