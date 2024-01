Külföld :: 2024. január 27. 14:18 ::

Igen, az AfD támogatja a remigrációt! - Az érintettek a potsdami találkozóról

Martin Sellner újságíró, jobboldali aktivista, az osztrák identitárius mozgalom egyik alapítója:

A sajtó – nem először – addig ismétli hazugságait, amíg azok de facto "igazsággá" nem válnak.

Igen, részt vettem a szóban forgó rendezvényen, és, mint már sok más alkalommal, előadást tartottam a könyveimről. Az előadásom azonban nem egy "titkos mestertervről" vagy akár annak finanszírozásáról szólt. Nem fogadtam el pénzt sem. Nem volt "megállapodás" az AfD-vel, és nincs közös "mesterterv".

Mindent, amit potsdami előadásomon elmondtam, nyilvánosan is képviselem. Ezeket széles körben megvitatják a hazafias táborban. Az előadásomból vett állítólagos idézeteket lerövidítették és elferdítették. Soha nem hagytam jóvá a "kiutasításokat".

A remigráció nem minden migránst érint, hanem azokat, akik gazdaságilag, kulturálisan vagy bűncselekményeikkel károsítják társadalmunkat, párhuzamos társadalmakat alakítanak ki, és így aláássák a demokráciát. Ez általában nem vonatkozik az európai és más nyugati migránsokra.

Éles különbséget teszek a menedékkérők, a külföldiek és az állampolgárok között. A kitoloncolások természetesen CSAK az elutasított menekültstátussal rendelkező, az ország elhagyására már felszólítást kapott személyeket érintik. Soha nem állítottam mást.

Többször világossá tettem, hogy az állampolgárok között nem lehet különbséget tenni - tehát nem lehetnek másodosztályú állampolgárok -, és hogy minden remigrációs intézkedésnek törvényesnek kell lennie.

Szándékunkban áll továbbá a befogadó ország kultúráját és az asszimilációt akár nyomásgyakorlással is elfogadtatni az újonnan érkezőkkel. A követelés egy alternatív migrációs és családpolitika része, amelynek célja, hogy a bevándorlást úgy szervezzék meg, hogy az ne lépje túl Németország befogadási lehetőségeit.

A nem asszimilálódott polgárokat, mint például az iszlamistákat, a klánbűnözőket, a szociális csalókat stb. hosszú távú nyomás alá kell helyezni, hogy a helyi kultúra és az asszimiláció politikája révén alkalmazkodjanak. Alternatív esetben ösztönözném az önkéntes visszatérést, amelyet számos uniós állam már régóta kínál.

Továbbá nem egy mintaállamot javasoltam, hanem egy "mintavárost", amelyet különleges gazdasági övezetként lehetne megszervezni Észak-Afrikában. Ezt többek között Dennis Snower, a Kieli Világgazdasági Intézet (IfW) elnöke is szorgalmazta már. Az ilyen övezeteket az EU 2023. december 20-i új menekültügyi paktuma is kifejezetten jóváhagyja.

[A brit parlament alsóháza tíz nappal ezelőtt jóváhagyta azt a törvénytervezetet, melynek értelmében a menekültstátusért folyamodókat Ruandába szállítanák, hogy ott várják meg kérvényük elbírálását. Rishi Sunak kormánya ezért már 240 millió fontot fizetett Ruandának, anélkül, hogy egy személyt is odaszállítottak volna.]

Olaf Scholz, az egyébként szinte soha meg nem szólaló, és a politika irányítását szélsőbalos, zöldvörös minisztereinek átengedő kancellár szintén "nagyszabású kitoloncolásokat" sürgetett. Nancy Faeser, a kriptosztálinista belügyminiszter azt javasolta, vonják be a klánbűnözők családjainak útlevelét. Nemrégiben a Hamász-szimpatizánsok általános deportálását széles körben megvitatták a főáramú médiában, és számos politikus és újságíró is ezt követelte.

A remigráció tehát nem marginális kérdés vagy szélsőséges elképzelés, hanem korunk központi kérdése. Ezért van szükségünk komoly, nyílt és félelemmentes vitára. Pontosan ez az, amit ezek a Stasi-módszerek és durva hazugságok meg akarnak akadályozni. Megpróbálják kiirtani a kifejezést, de ezzel csak megerősítik azt! Hosszú távon a német remigrációs politika úgy fogja megváltoztatni a migrációs politika irányát, hogy Németország minden nap egy kicsit németebb lesz, és nem fordítva.

A "Wannsee-konferenciával" való összehasonlítás természetesen kapitális ostobaság.

Björn Höcke történelemtanár, az AfD türingiai pártszervezetének vezetője, a tartományi parlament tagja, a párt – szájára lakatot nem tevő – fenegyereke:

Tele voltak a címlapok: AfD-s politikusok állítólag összeesküdtek egy villában, hogy kitoloncolásokat tervezzenek. Ebben az összeesküvő körben állítólag "tőkeerős vállalkozók", egy elismert alkotmányjogász és egy olyan férfi is részt vett, aki 17 évig a Bayer vezető ügyvédje volt.



Még akkor is, ha ezt a rémhírbohózatot komolyan vesszük: mi volna benne olyan elítélendő? Az, hogy az AfD az illegális és bűnöző külföldiek hazatelepítését támogatja, nem újdonság. Ezért választottak meg minket. Az pedig, hogy időnként elgondolkodunk azon, hogy milyen alkotmányos lehetőségek állnak rendelkezésre - mi ebben az elítélendő? Különösen annak fényében, hogy legkésőbb 2015 óta folyamatosan törvényt sértő kormányokkal van dolgunk, amelyek gyorsított eljárásban, honosításokkal (2022: 168 000!) igyekeztek és igyekeznek új tényeket teremteni, a jogi vizsgálat is sürgősen szükségessé vált!

Sajnos a Correctiv kormányzati kampánycsapata által végzett "oknyomozó kutatás" teljes kudarcnak bizonyult. Legalább azt elismerik, hogy nem egy pártrendezvényről tudósítanak. Mindazonáltal a zártkörű találkozón nem volt semmi olyan, amit nagy titokban kellett volna tartani. A lesifotós módszerek semmit sem változtatnak ezen. A Correctiv egy olcsó detektívtörténet adott elő, amiből aztán a főáramú sajtó szemezget. A kemény tények hiányát festői leírásokkal leplezik. Már meg sem próbálják komoly tudósításokkal visszaszerezni a kritikus polgárok elveszített bizalmát.

Most már tehát ismét tudjuk, hogy az AfD egy következetes, a jogállamisággal teljesen összhangban lévő remigrációs politikát képvisel. Ez körülbelül annyira eredeti, mint az a felismerés, hogy az SPD nem tud bánni a pénzzel, hogy a CDU elárulta konzervatív értékeit (és ezen nem is akar változtatni), vagy hogy a Zöldek háborúban állnak a valósággal.

Egy dolognak azonban szintén világosnak kell lennie: aki szereti Németországot és osztatlan hűséget érez hazánk iránt, annak nem kell félnie egy AfD-kormánytól, függetlenül a családi múltjától. Éppen ellenkezőleg!

És még egy fontos kijelentés, amely tisztázza a mocskos hazugságokat: kedves barátaim, bizonyára néhányan már olvastátok, láttátok vagy hallottátok: novemberben részt vettem egy zártkörű találkozón anélkül, hogy előzetesen engedélyt kértem volna a Correctiv feljelentő portáltól. És ami még rosszabb: Martin Sellner is ott volt. Ezt nem tudtam előre, de ez sem elítélendő.

Szerencsére még mindig szabad országban élünk, ahol az emberek találkozhatnak, és eszmét cserélhetnek négyszemközt. Az, hogy ezen a találkozón egy "Németország elleni titkos tervet" akartak kidolgozni, csúfos hazugság, és valószínűleg a kormány elleni tömeges tüntetésekről akarják elterelni a figyelmet. Aki valaha is foglalkozott az AfD-vel, az tudja, hogy a programunkról a szakbizottságok, a Szövetségi Programbizottság és a pártkonferencia dönt, nem pedig a Bundestag egyes tagjai zártkörű találkozókon.

És amikor az AfD cselekszik, soha nem "Németország ellen", hanem mindig "érte" cselekszik. Igen, az AfD a remigrációt támogatja. Túl sok olyan külföldi van Németországban, akiknek el kell hagyniuk az országot, akik semmit nem tesznek hozzá a társadalmunkhoz, és nem integrálódnak. Ennek alapelvei többek között a 2021-es szövetségi parlamenti választásokra vonatkozó programunkban is megtalálhatók. A Correctiv lejárató kampánya malmunkra hajtja a vizet, most legalább nyilvános vitát váltott ki a visszavándorlásról. Még a közszolgálati műsorszolgáltató is bekapcsolódik, így végre Németországban is szóba kerülnek a döntő fontosságú kérdések.

Az igazi botrány azonban az, hogy egy kormány által finanszírozott szervezet illegálisan kémkedik a magánéletünk után, és ezzel egyértelműen alkotmányellenes módon jár el. Meglep, hogy a többi politikus és a sajtó mennyire nem tiltakozik ez ellen. Mi az AfD-ben természetesen nem fogjuk ettől megfélemlíteni hagyni magunkat. Továbbra is meg fogjuk védeni alkotmányunkat, demokráciánkat és jogállamunkat. Büntetőfeljelentést fogok tenni, és remélem, hogy jogállamunk alaposan kivizsgálja a történteket.

Bálint József A Journalistenwatch anyagát fordította, illetve helyenként kiegészítette:

