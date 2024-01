Külföld :: 2024. január 30. 14:18 ::

Alain Delont gyámság alá helyezték

Az egyre romló egészségi állapotban lévő Alain Delon francia filmsztárt "bírói védelem alá helyezte" egy Párizstól délre fekvő bíróság gyámügyi bírája a 88 éves színészlegenda megfelelő orvosi ellátása érdekében, ami a legfőbb vitás pont a gyermekei között - erősítették meg a családhoz közeli források az AFP hírügynökségnek a BFM hírtelevízió értesülését.

A dél-párizsi régió egyik bíróságának gyámügyi bírája úgy döntött, hogy a színészt mostantól a bíróság által kijelölt képviselőnek kell segítenie "orvosi ellátásában" és gondozóinak kiválasztásában.

A január 25-i végzést a hónap elején elvégzett orvosi vizsgálat alapján adta ki a bíróság, amely megállapította, hogy "Alain Delon három gyermeke között nézeteltérés van, különösen orvosi ellátását és az annak ellenőrzésével megbízott orvosokat illetően".

"Tekintettel a felnőttkorú körüli konfliktusra, szükség van felnőttek védelmét ellátó semleges és pártatlan jogi képviselő kinevezésére, hogy segítse őt" - idézte a végzést az AFP.

Franciaországban a bírói védelem egy rövid távú védelmi intézkedés (egy alkalommal egy évre megújítható), amely lehetővé teszi, hogy egy felnőtt személyt képviseljenek a mindennapi élet egyes dolgainak elvégzésében.

A döntést Alain Delon gyermekei közül ketten is üdvözölték, bár eddig nem értettek egyet abban, hogy apjuknak milyen ellátásra és intézkedésekre van szüksége. "Ha ezzel rendbe lehet tenni a dolgokat, és megakadályozhatjuk, hogy az ügyvédek az apám betegségéről beszéljenek anélkül, hogy látták volna a leleteket, az egy jó dolog. Ez az orvosi polémia végre véget fog érni" - mondta Anthony, a színész idősebb fia az AFP-nek. Azt is elárulta, hogy a döntésről ő is a BFM hírtelevízióból értesült. "Itt Douchyban", a Párizstól délre fekvő településen, ahol a színész él, "senki sem tudott róla, még az apám sem" - tette hozzá.

Frank Berton, a színész lányát, Anouchkát képviselő ügyvéd az AFP-nek elmondta, hogy ügyfele "nagyon örül (...) annak, hogy a bíróság megbízottat nevezett ki, és magához vette az ügyet".

A sztár három gyermeke január eleje óta a francia televízióknak és lapoknak adott interjúkon, valamint a bíróságon keresztül testvérháborút vívott egymással, s mindegyikük azt állította, hogy meg akarja védeni Alain Delont, akinek az egészsége egyre romlik a 2019-es agyvérzése óta. A nézeteltérés azonban a színészlegendát sújtó limfóma kezelésének folytatása körül koncentrálódik a gyermekek között.

Anouchka szerint a testvérei veszélyeztetik az apjuk életét, aki nem kap kezelést, amióta 2023 nyarán visszaköltözött Svájcból a Párizshoz közeli douchyi birtokára. A színész lánya azt állítja, hogy vissza akarja vinni az apját Svájcba, hogy ott folytassák a kezelését.

"A kezelés, amelyet 2022 szeptemberében javasoltak az apámnak, egy kísérleti immunterápiás kezelés, de egy palliatív kezelés, és ebben a legfontosabb a palliatív, igen, mert apámnak már nem lehetett gyógyító kezelést, például kemoterápiát felírni" - mondta korábban egy interjúban Anthony a húga ügyvédjének egyik nyilatkozatára reagálva. "87 évesen egy B típusú limfóma, mint az övé, nagyon lassan fejlődik, és ez a kezelés (...) megrövidítette az életét" - tette hozzá.

"Az ön ügyfelének sajnos nem az apánk egészsége az egyetlen gondja" - hangsúlyozta a színész idősebb fia, aki azzal vádolja a húgát, hogy azért akarja visszavinni az apjukat Svájcba -, amelynek Alain Delon az állampolgára, és ahol rendszeresen tartózkodik -, hogy ne kelljen túl sok örökösödési adót fizetnie az apjuk halála után.

(MTI)