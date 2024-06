Külföld, Anyaország :: 2024. június 25. 14:58 ::

Szuverenisták néven jöhet létre új frakció az EP-ben - mi hazánkos részvétellel

A Der Spiegel egy kiszivárgott belső e-mailre hivatkozza úgy tudja, hogy az AfD vezetésével új EP-frakció jöhet létre, amely a Szuverenisták nevet fogja viselni. A németországi lap információi szerint június 27-ére az AfD egy száz fős termet igényelt a parlamenttől, hogy helyet adjon egy új frakció alakuló ülésére.

A lap azt írja, hogy az új frakció szellemi alapjai a bolgár Újjászületés által kezdeményezett Szófiai Nyilatkozaton nyugszanak. Azt a német források nem említik meg, hogy a Szófiai Nyilatkozat viszont nem más, mint a Mi Hazánk által lefektetett Budapesti Nyilatkozat bővített változata, így kvázi az együttműködés szellemi szülőatyjának a Mi Hazánk tekinthető. A két nyilatkozat egyébként arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az európai civilizációt "a globalista ideológiák agressziója fenyegeti", a népek önrendelkezési jogát pedig "a bürokrácia diktatúrája váltja fel".

A Spiegel megnevezett több lehetséges pártot is, akik a frakcióban részt fognak venni.

A magot nyilván az AfD jelentené a 15 mandátumával. A Lengyel Korona Konföderáció 6 mandátumot szerzett, míg a spanyol Se Acabó La Fiesta 3 mandátumot hozhat az új frakcióba. A Spiegel megemlíti még a szlovák Republikát és az SOS Romániát is 2-2 mandátummal. Előbbi csatlakozása támogatható is lenne magyar szempontból, mivel soviniszta hangoktól mentes pártról van szó, a magyarellenes román párté azonban a legkevésbé sem. A Mi Hazánk és a görög NIKI 1-1 mandátummal gazdagíthatná a Szuverenistákat. Megemlítik még Sarah Knafot is, aki a francia Reconquête listájáról szerzett mandátumot. A fentiek alapján 31 mandátummal rendelkezhetne az új frakció.

Korona Konföderáció, NIKI, SOS Románia, Republika. A fenti politikai formációk egy részét már korábban részletesebben is megismerhettük az európai hazafias pártokat bemutató sorozatban: AfD



A SALF elnöke, Alvise Pérez

A Se Acabó La Fiesta (SALF) egy frissen alapított párt, melyet berendezkedésellenesnek tartanak, amely a korrupció ellen, valamint a háttérhatalom elleni küzdelemre koncentrál. A párt erős kritikát fogalmaz meg a spanyolországi rendszerrel szemben, s konkrét ügyeken keresztül kívánja bemutatni a rendszer romlottságát, korrupcióval való átitatottságát. A párt neve magyarul azt jelenti, hogy "Vége a bulinak", illetve úgy is értelmezhető, hogy "A pártok vége". SALF neve azt kívánja kifejezni, hogy tevékenységükkel meg akarják szüntetni a pártokráciába besimult politikusok kényelmes életét, s megkezdték az "utánuk járást". Tevékenységük a korrupciós ügyek feltárására fókuszál, kiegészülve egyéb bűnösök felkutatásában, különösen a pedofilok elleni küzdelemmel.

A SALF honlapján azt írják magukról, hogy pedofilokat, gyilkosokat és erőszaktevőket azonosítanak és buktatnak le. Eddig 60 korrupciós ügyet vittek a nyilvánosság elé, és 12 politikus lemondását idézték elő tevékenységükkel.

Mint korábban megírtuk, a Reconquête 5 helyet szerzett a június 9-ei választáson, de Marion Maréchallal együtt 4 képviselőt kizártak a pártból. Az ötödik képviselő, Sarah Knafo is a Spiegel listáján van mint lehetséges tag. A 31 éves Knafo egyébként a 65 éves Eric Zammour élettársa. Civilben bíró.



Eric Zammour és Sarah Knafo

Érdekességként megemlítendő, hogy a Konföderáció két olyan hölgyet is delegál a parlamentbe, akik - Borvendég Zsuzsannához hasonlóan - történészi végzettséggel rendelkeznek. A két lengyel hölgy Anna Bryłka és Ewa Zajaczkowska-Hernik. A párt elnöke, az anticionista performanszairól elhíresült Grzegorz Braun, szintén EP-képviselőként folytatja.

Közben Alice Weidel, az AfD társelnöke elmondta, hogy vizsgálják, milyen lehetőségek vannak más szövetségesek bevonására az újonnan megválasztott Európai Parlamentben, ezért Brüsszelben folynak a megfelelő megbeszélések. Az ellenkező hírekkel ellentétben a héten nem alapítanak új frakciót - közölték pártkörök hétfőn. Erről már a Tagesspiegel számolt be

Ezzel egy időben a Zeit arról írt , hogy az AfD-nek egyre több tagja van. Mint az ARD fővárosi stúdiója pártvezetői körökből megtudta, jelenleg mintegy 48 ezren léptek be. A következő két hónapban ez a szám várhatóan 50 000-re emelkedik. A tájékoztatás szerint a párt ezt nyilvánosan szeretné megünnepelni, hogy még többeket buzdítsanak a csatlakozásra. Előzetesen lesz egy reklámkampány is.

KG