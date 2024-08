Külföld, Elcsatolt részek :: 2024. augusztus 30. 17:59 ::

Fogy a román, de az ukrán menekültek és a vendégmunkások miatt mégis nő az országuk lakossága

Románia a 2023-as évet is csaknem tízezer fős lakosságtöbblettel zárta, miután 2022-ben évtizedek óta először nőtt az ország lakossága - derült ki az országos statisztikai intézet (INS) pénteken közzétett jelentéséből.

Az ország népességéről szóló ideiglenes jelentés szerint tavaly 9900-zal nőtt Románia rezidens lakossága 2022-höz képest. Az INS számításai szerint az országnak az idei év első napján 19 064 409 lakosa volt.

A népességnövekedés a pozitív migrációs mérlegnek tudható be, vagyis 2023-ban is kevesebben vándoroltak ki, mint ahányan visszatértek, illetve letelepedtek az országban. Másfelől a migrációs mérlegnél egy európai uniós határozat alapján a tagállamoknak a bevándorlók közé kell számolniuk az ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező (átmeneti védelemben részesülő) ukrán menekülteket is.

A bukaresti kormány honlapján elérhető adatok szerint 2024 januárjáig 148 409 ukrán állampolgár kapott ideiglenes tartózkodási engedélyt a háború kezdete óta, ami mintegy 45 ezerrel haladja meg a 2022 végén feljegyzett adatot.

Másfelől a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő Románia 2023-ban is 100 ezerben szabta meg a vendégmunkáskvótát, vagyis nagyságrendileg újabb százezer, az Európai Unión kívülről érkező külföldi állampolgárnak adott munkavállalási engedélyt.

A statisztikai intézet szerint tavaly 208 ezer lakos hagyta el Romániát, miközben a hazatérő román állampolgárok, illetve az egy évnél hosszabb időre ott letelepült külföldi bevándorlók száma (a Romániában átmeneti védelmet igénylő ukrán menekültekkel együtt) meghaladta a 290 ezret.

A migrációs mérleg tehát csaknem 82 ezres lakosságtöbbletet eredményezett, ami ellensúlyozni tudta a továbbra is negatív tartományban lévő természetes szaporulatot. Ennek köszönhetően Románia lakossága tavaly is enyhén növekedett.

Az INS jelentése szerint Romániában tavaly is fokozódott a lakosság elöregedése: míg a 15 év alattiak aránya (16,2 százalék) állandó maradt, a 65 év felettieké enyhén (0,3 százalékponttal) emelkedett (20 százalékra). Az úgynevezett függőségi ráta - amely azt tükrözi, hány gyerek és idős jut száz aktív (15-65 év közötti) felnőttre - 56-ról 56,8 százalékra nőtt.

A 2021. december elsejei állapotokat tükröző legutóbbi népszámlálás 19 053 815 állandó lakost mutatott ki Romániában.

(MTI)