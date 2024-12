Külföld, Anyaország :: 2024. december 19. 20:52 ::

Putyin megerősítette: megszűnik a gáztranzit Ukrajnán át, Zelenszkij a saját gázukat kínálgatja

Az orosz-ukrán gáztranzit-megállapodás év végén lejár, Vladimir Putyin csütörtöki bejelentése szerint új szerződés nélkül. Az ukrajnai elnök is azt mondta, hogy Kijev nem hosszabbítja meg az orosz gázt szállító szerződést, míg közép-európai vezetők a gázellátás biztosításán dolgoznak.



Illusztráció: Getty Images

Az orosz-ukrán gáztranzit-megállapodás, amely lehetővé teszi Közép-Európa számára, hogy orosz gázt vásároljon Ukrajnán keresztül, év végén megszűnik, új szerződés nélkül – jelentette be Vladimir Putyin orosz elnök. A 2019-ben aláírt szerződés révén Oroszország évente több milliárd köbméter gázt szállított Ukrajna csővezetékein keresztül az EU-ba.

Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Kijev nem újítja meg a szerződést, mivel az orosz gáz európai vásárlása szerinte „szégyenletes” az ukrajnai háború fényében.

Ehelyett Ukrajna saját földgázkészleteit ajánlotta fel a szomszédos országok ellátására.

A döntés komoly aggodalmat keltett egyes közép-európai országokban, amelyek még mindig orosz gázt vásárolnak ezen az útvonalon.

Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico a csütörtöki brüsszeli EU-csúcson is tárgyalt Zelenszkijjel, hogy a tranzit folytatódhasson. A sajtónak nyilatkozva azt mondta, hogy Kijev döntése nem zárja ki, hogy Szlovákia továbbra is gázt importáljon keletről. Fico tervezi, hogy az Európai Tanács ülésén Ursula von der Leyennel is megvitatja a kérdést, hogy biztosítsa az ország energiaellátását.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Bulgáriába utazik pénteken, hogy új megállapodást kössön az ellátás folytatásáról, a Török Áramlaton keresztül pótolva az ukrán tranzitot.

Bár az orosz gáztranzit leállása várhatóan nem lesz jelentős hatással az EU egészére, néhány tagállam számára komoly problémát jelenthet a hosszú távú energiaellátás biztosítása, így Ausztria, Szlovákia és Olaszország is hatni próbál Kijevre.

Az EU viszont elkötelezett a Moszkvától való energiafüggőség felszámolása mellett 2027-ig. Az orosz-ukrán tranzit leállítása ennek a folyamatnak része lehet, ám a belső megosztottság továbbra is nehezíti az uniós energiafüggetlenség elérését, írja a Portfólió.