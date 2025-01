Külföld :: 2025. január 31. 22:24 ::

London elvárja Mauritustól, hogy szavatolja a Diego Garcia-i brit-amerikai bázis biztonságát a "rosszakaratúaktól"

Keir Starmer brit miniszterelnök felszólította pénteken a mauritiusi kormányfőt egy olyan egyezmény elérésére, amely szavatolja a Diego Garcián működő, stratégiai fontosságú brit-amerikai haditengerészeti és légitámaszpont biztonságát.

A London és Washington között is diplomáciai feszültséget szító ügy előzményeként a brit külügyminisztérium több évtizedes jogi és diplomáciai vita után tavaly októberben bejelentette, hogy Nagy-Britannia Mauritiusnak adja át az indiai-óceáni Chagos-szigetcsoport feletti fennhatóságot.

Az akkori londoni közlemény hangsúlyozta, hogy a szigetcsoport legnagyobb szigetén, Diego Garcián működő légitámaszpont fennmaradása az egyezmény alapján továbbra is biztosított.

Donald Trump amerikai elnök környezetéből azonban az utóbbi időszakban többen is erőteljesen bírálták a megállapodást, éppen arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államok nem tartja garantáltnak a támaszpont jövőjét, ha a szigetcsoport felett a mauritiusi kormány gyakorol fennhatóságot.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a minap kijelentette, hogy az egyezmény "súlyosan veszélyezteti" a Diego Garcián működő támaszpontot, mivel Mauritius "Kína szövetségese".

A Downing Street két hete bejelentette, hogy a brit kormány egyelőre halasztja a Mauritiusszal kötött egyezmény ratifikálását, időt biztosítva a Trump-kormánynak a megállapodás tanulmányozására.

Az egyezmény megkötése óta Mauritiuson is új kormány alakult, amely szintén jelezte, hogy további tárgyalásokat tart szükségesnek a megállapodásról.

A londoni miniszterelnöki hivatal péntek esti tájékoztatása szerint Starmer telefonos egyeztetést tartott az új mauritiusi miniszterelnökkel, Navin Ramgoolammal az ügyről.

A brit kormányfő a megbeszélésen hangsúlyozta: olyan megállapodásra van szükség, amely biztosítja a Diego Garcián működő támaszpont "erőteljes védelmét a rosszakaratú befolyásolási kísérletektől", és szavatolja a katonai bázis további működését.

A két vezető megállapodott abban, hogy hamarosan ismét kapcsolatba lép az ügyben.

Az Egyesült Államokkal csaknem hat évtizede kötött, titkosított szerződésben London annak idején vállalta, hogy a Chagos-szigetek kétezer lakóját elszállítja a szigetcsoportról, közvetlen irányítása alá veszi a szigeteket Indiai-óceáni Brit Területek néven, és nem engedélyezi a jórészt Mauritiusra áttelepített egykori lakosok visszatérését.

Diego Garcia a hidegháború idején, illetve az öbölháborúk alatt is alapvető stratégiai szerepet töltött be, és amerikai B-52-es hadászati bombázók is állomásoztak ott.

London tavaly októberben jutott egyezségre arról, hogy Mauritius kiterjesztheti szuverenitását a Chagos-szigetek egészére, köztük Diego Garciára, de az egyezmény Nagy-Britanniának is felhatalmazást ad "99 évnyi kezdeti időszakra" a támaszpont feletti szuverén jogok gyakorlására.

A megállapodás szerint Mauritius visszatelepítheti a chagosiakat a Chagos-szigetekre, de ez nem vonatkozik Diego Garciára.

(MTI)