Nem férnek már a migránsbűnözők a belgiumi börtönökben, ezért inkább szabadon engedik őket

Belgium börtöneiben először haladta meg a rabok száma a 13 ezret, túlzsúfoltság miatt több száz elítélt a földön alszik, miközben több ezer rövidebb idejű szabadságvesztésre ítélt bűnelkövető vár bebörtönzésre - közölte a VRT belga hírportál.



A hírportál keddi közlése szerint 713 elítéltet idő előtt szabadlábra helyeztek a börtönhelyek felszabadítása érdekében.

A börtönhatóságok szerint a helyzet "humanitárius válsággá fajult", súlyos munkaerőhiánnyal és növekvő biztonsági kockázatokkal küszködnek. Levélben fordultak Bart De Wever szövetségi miniszterelnökhöz, sürgős tanácskozást, további forrásokat és átmeneti rendkívüli törvénykezést sürgetve.

A tervezett intézkedések között szerepel az elektronikus nyomkövetés alkalmazásának kiterjesztése azon elítéltekre, akik három évnél rövidebb szabadságvesztést kaptak, valamint a korai szabadlábra helyezés lehetősége azok számára, akiknek kevesebb mint hat hónap van hátra a büntetésükből.

Zuhal Demir flamand igazságügyi miniszter bejelentette, hogy a következő két és fél év során 4000 új elektronikus nyomkövetőt vezetnek be a börtönök tehermentesítése érdekében. Demir hangsúlyozta, hogy ez csak ideiglenes megoldás, és felszólította a szövetségi kormányt új börtönkapacitás kiépítésére, valamint a külföldi elítéltek kitoloncolásának biztosítására.

A válság komoly nyomást helyez a börtönszemélyzetre, az elmúlt év során több sztrájk is zajlott, és a szakszervezetek újabb munkabeszüntetést jelentettek be csütörtökre - számolt be a hírportál.

