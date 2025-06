Külföld :: 2025. június 3. 06:55 ::

Hollandiában alig csökkent a szíriaiak száma Aszad távozása óta

A Bassár el-Aszad vezette szíriai kormányzat tavaly decemberi bukása óta eltelt hat hónap alatt alig csökkent a Hollandiában élő szíriai menekültek száma - derül ki a holland menekültügyi szolgálat (COA) legfrissebb adataiból.

Jelenleg 28 226 szíriai menekült él a menekültügyi szolgálat által működtetett szállásokon, ami mindössze húszfős csökkenést jelent december óta, annak ellenére, hogy az új menedékkérelmek száma ugyanebben az időszakban 65 százalékkal visszaesett. Míg 2024 első negyedévében 2905 új szíriai menedékkérő érkezett, addig 2025 első három hónapjában mindössze 940.

Marjolein Faber menekültügyi miniszter az Aszad-kormányzat távozása után felfüggesztette az új kérelmek feldolgozását a bizonytalan biztonsági helyzetre hivatkozva. A tárcavezető 900 eurós visszatérítési támogatást és repülőjegyet is felajánlott azoknak a szíriaiaknak, akik önként térnének haza, de eddig mindössze 330-an éltek a lehetőséggel - emlékeztetett a Dutchnews hírportál.

A friss adatok azt is megerősítik, hogy a holland menekültügyi rendszer túlterhelt, amit részben a feldolgozatlan kérelmek száma okoz: az olyan menedékkérők száma, akik több mint 15 hónapja várnak döntésre, 9720-ról 18 710-re nőtt november óta.

Geert Wilders, a Szabadságpárt (PVV) vezetője felszólította a kormányt, hogy hat hónapon belül minden szíriai menekültet küldjenek haza, még akkor is, ha a holland hatóságok eddig nem jelölték ki, hogy Szíria mely területei számítanak biztonságosnak. Wilders azt is felvetette, hogy a menekültstátusszal rendelkezőket ki kellene költöztetni a befogadóközpontokból, még akkor is, ha az önkormányzatok nem tudnak számukra lakást biztosítani. "Elhelyezhetnék őket rokonoknál, honfitársaknál vagy akár olyan hollandoknál, akik annyira aggódnak értük" - mondta a politikus egy múlt heti sajtótájékoztatón.

A politikus továbbá azonnali határlezárást követel a menedékkérők előtt, ennek végrehajtására pedig a hadsereg bevetését is javasolja. Leállítaná emellett az új menekültközpontok megnyitását, felfüggesztené az összes családegyesítési eljárást, és legfeljebb kéthetes tartózkodási időt engedélyezne a menedékkérők számára.

Wilders a hétvégén az X-en közzétett bejegyzésében figyelmeztetett: ha pártja menekültügyi terveinek többségét nem fogadja el a kormánykoalíció - és nem kerül be a koalíciós megállapodás tervezetébe, illetve a kabinet nem hajtja végre haladéktalanul -, akkor a PVV kilép a koalícióból.

A politikus közvélemény-kutatási adatokat is közzétett, amelyek szerint a válaszadók többsége támogatja az általa javasolt intézkedéseket.

(MTI nyomán)