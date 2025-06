Külföld :: 2025. június 3. 20:05 ::

A kormánypárti jelölt elismerte vereségét a dél-koreai elnökválasztáson

A kormányzó Népi Erő Pártot képviselő Kim Munszu elismerte választási vereségét a kedden tartott, előrehozott dél-koreai elnökválasztáson, I Dzsemjong, az ellenzéki Demokrata Párt jelöltje pedig az elnök embereket egyesítő szerepét hangoztatta a hivatalos részeredmények ismertetését követően.

A voksok 88 százalékos feldolgozottsága szerint I Dzsemjong a voksok 48,4 százalékát, Kim Munszu pedig a voksok 42,8 százalékát szerezte meg. A végeredményt várhatóan a helyi idő szerinti reggeli órákban teszik közzé. A választói részvétel 79,4 százalékos volt.

Kim Munszu helyi idő szerint szerdára virradóra tartott sajtótájékoztatóján elismerte vereségét, és gratulált kihívójának a győzelméhez.

I Dzsemjong a szöuli parlament előtt gyülekező hívei előtt mondott beszédében hangsúlyozta azt is, hogy megtalálja a módját annak, hogy Dél-Korea miként tud majd együtt élni Észak-Koreával a párbeszéd és a kapcsolattartás útján.

A győztest még szerdán beiktatják hivatalába.

Dél-Koreában azért kellett előrehozott elnökválasztást tartani, mert a parlament elmozdította hivatalából Jun Szogjol előző államfőt, aki tavaly decemberben megkísérelt rendkívüli állapotot bevezetni, de pár óra múltán kénytelen volt visszavonni döntését. A parlament még abban a hónapban felfüggesztette hivatalából, majd a döntést jóváhagyta a szöuli legfelsőbb bíróság is, amivel az elnök leváltása véglegessé vált.

Kampányában I Dzsemjong egyebek között új politikai kezdetet ígért. A külpolitikát tekintve közeledést szorgalmazott Kínával és Észak-Koreával, gazdasági téren pedig fenntartható energetikai átállást ígért, valamint állami beruházásokat a mesterséges intelligencia fejlesztésébe és más jövőorientált technológiákba.

I Dzsemjong a munkavállalói jogok szószólójaként is ismert. A mélyszegénységből küzdötte fel magát egy hétgyermekes család ötödik gyermekeként. Sokáig gyári munkásként dolgozott, aminek során tartós fogyatékosságot okozó csuklótörést is szenvedett. Később emberi jogi ügyvédként szerzett nevet magának, és politikusként is gyorsan felívelő karriert futott be. 2021-ig Kjonggi tartomány kormányzója volt.

(MTI)