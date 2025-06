Külföld, Háború :: 2025. június 7. 19:01 ::

Lengyel elnök: "Pillanatnyilag ellenzem Ukrajna belépését az Európai Unióba"

Karol Nawrocki a Mandinernek adta első nemzetközi interjúját, melyben Ukrajna EU-tagságáról és a magyar-lengyel viszonyról is beszélt, alább a szöveges változatból ezeket a részeket közöljük.



Kép: Mandiner

Mit vár a magyar-lengyel kapcsolatoktól? Hogyan fog ez változni az elkövetkező időszakban?

Természetes, hogy Magyarország nagyon fontos partnere Lengyelországnak, és ahogy említettem, gyönyörű közös történelmünk van, közös bennünk például a határozott tiltakozás a kommunista hatalommal szemben. Nekem is vannak Magyarországon intézményi barátaim – szeretettel üdvözlöm Földváryné Kiss Rékát és Máthé Áront, a magyar Nemzeti Emlékezet Bizottságának vezetőit, akikkel éveken keresztül együttműködtem.

Komoly feladatok állnak előttünk, például a Visegrádi Csoport építése, amely számomra fontos formátum lesz, valamint a NATO keleti szárnya és a Bukaresti Kilencek erejének építése.

Ezek a dolgok kötik össze Lengyelországot, Magyarországot, és általában a közép-kelet-európai országokat.

Magyarország számára nagyon fontos a visegrádi együttműködés. Ebben tervez előrelépéseket? Az elmúlt két évben eléggé takaréklángon működtek ezek a kapcsolatok.

Igen, szerkesztő úr, teljes felelősségem tudatában kijelenthetem – és ezt a kampány alatt is elmondtam –, hogy számomra a Visegrádi Csoport olyan formátum, amely lehetővé teszi a közép-kelet-európai országok potenciáljának kiaknázását. Elkötelezett vagyok amellett, hogy ne csak a katonai együttműködésünket folytassuk a Bukaresti Kilencek keretében, de társadalmi, gazdasági és kulturális kapcsolatainkat is építsük a Visegrádi Csoporton belül.

Olyan elnök leszek, aki odafigyel erre a formátumra, és remélem, hogy hamarosan meggyőződhetünk erről a közös Visegrádi Csoport találkozója alkalmával.

Mi a véleménye Orbán Viktorról, Magyarország miniszterelnökéről? Hogyan fognak tudni együttműködni, találkoztak már?

Sajnos nem volt alkalmam személyesen találkozni Orbán Viktor miniszterelnök úrral, bár egyik magyarországi látogatásom során jártam a Ferencváros stadionjában, Budapesten a fiammal együtt. Természetesen vannak nyilvánosan elérhető információk Orbán Viktorra vonatkozóan, de van egy olyan szabályom, hogy igyekszem nem minősíteni azokat a személyeket, akiket személyesen nem ismerek. Úgyhogy mindenképpen szeretnék találkozni Orbán Viktor miniszterelnök úrral, aki nagyon hatékony politikus, ezt bizonyítják sorozatos választási eredményei is Magyarországon. És számítok vele csakúgy, mint más országokkal a jó együttműködésre a régió értekében.

Az egyik legfontosabb kérdés térségünkben az orosz-ukrán háború. Ennek kapcsán Brüsszelből nagyon gyakran halljuk, hogy gyorsított eljárásban Ukrajnát fel kellene venni az Európai Unióba. Mi erről a meglátása? Hogyan fog ehhez viszonyulni?

Pillanatnyilag ellenzem Ukrajna belépését az Európai Unióba.

Tudom, hogy nekünk, a lengyel államnak támogatnunk kell Ukrajnát stratégiai és geopolitikai szempontból. A legnagyobb fenyegetést számomra mint antikommunista számára, és véleményem szerint az egész régió számára is az Orosz Föderáció jelenti. Ez egy posztimperiális, neokommunista állam, amelynek élén Vlagyimir Putyin áll, egy háborús bűnös. Nagyon kritikusan állok hozzá az Orosz Föderációhoz, ahol egyébként engem, mint a Nemzeti Emlékezet Intézetének elnökét, üldöznek. Öt év fogolytábor fenyeget. Egyrészről támogatnunk kell Ukrajnát az Orosz Föderációval szemben viselt konfliktusában, de Ukrajnának meg kell értenie, hogy a többi országnak, így Lengyelországnak és Magyarországnak meg a többi európai országnak is saját érdekeik vannak. Lengyelországnak ilyen érdeke például a volhíniai áldozatok exhumálása. A kampány alatt nem egyeztem bele, és elnökként sem fogok beleegyezni a lengyel mezőgazdasággal vagy logisztikai szektorral szembeni igazságtalan versenybe Ukrajnával. Ezekben az ügyekben kompromisszumra és konszenzusra kell jutnunk. Ukrajnára úgy tekintek, mint olyan országra, amely bár nagyon bátran védekezik az Orosz Föderációval szemben, de tiszteletben kell tartania más országok érdekeit is, akik egyébként támogatják Ukrajnát. Lengyelország vezető szerepet töltött be Ukrajna támogatásában Andrzej Duda elnöknek és a lengyel szívek nyitottságának köszönhetően. Ez megalapozza a mélyebb reflexiót arról, hogy bizony nekünk is jogunk van az érdekeinkhez.