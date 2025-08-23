Külföld :: 2025. augusztus 23. 13:23 ::

Kolumbiában fegyveres hadműveletet indítanak a "narkoterrorista" gerillák ellen

A kolumbiai kormány bejelentette, hogy az állami fegyveres testületek hadműveletet indítanak azon gerillaszervezetek ellen, amelyek súlyos merényleteket követtek el a héten.

Pedro Sánchez védelmi miniszter péntek este Caliban, abban a városban jelentette be a Sultana nevű hadművelet megindítását, amely mellett egy támaszpontnál két robbantásos merénylet történt csütörtökön. Ezekben legkevesebb hat civil meghalt és hatvanan megsebesültek.

Alejandro Eder, Cali polgármestere "narkoterrorizmust" emlegetett, és bejelentette, hogy a hadsereg átveszi az irányítást a város fölött.

Alig néhány órával a robbantások előtt támadás ért egy rendőrőrsöt Medellín városban, a kialakult összecsapásban 13 rendőr életét vesztette.

A gerillák lelőttek egy rendőrségi helikoptert is, amely - egy másik helikopterrel együtt - rendőrosztagokat szállított a térségbe kokainültetvények megsemmisítésére.

A hatóságok szerint e merényleteket két olyan csoport tagjai követték el, amelyek kiváltak a kormánnyal 2016-ban békemegállapodást aláíró FARC szélsőbaloldali szervezetből.

Kolumbia a világ legnagyobb kokaintermelője. Bár a biztonsági helyzet javult annak hatására, hogy a kormány és a FARC, amely 2016-ban még a legnagyobb lázadószervezet volt, békeszerződést kötött, az ország egyes részeit még mindig illegális fegyveres csoportok tartják a kezükben.

(MTI)