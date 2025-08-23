Külföld, Háború :: 2025. augusztus 23. 14:08 ::

Salvini az ukrajnai frontra küldte volna Macront - bekérették a párizsi olasz nagykövetet

Beidézték az olasz nagykövetet Párizsban, miután a francia elnöknek a szövetségesekhez intézett felhívására, hogy küldjenek katonákat Ukrajnába, Salvini csütörtökön milánói dialektusban a "húzz a picsába" helyi megfelelőjét használta - írja az Euronews.

Franciaország beidézte Olaszország párizsi diplomáciai képviselőjét, Emanuela D' Alessandrót"az olasz miniszterelnök-helyettes és közlekedési miniszter, Matteo Salvini elfogadhatatlan megjegyzései" miatt, amelyeket Emmanuel Macron ellen tett, amiért az támogatja, hogy katonákat küldjön Ukrajnába.

A francia külügyminisztérium idézése, amelyről az Agence France Presse (Afp) és a France Inter számolt be, alig néhány órával a Liga vezetőjének csütörtöki kijelentései után érkezett.

A francia média szerint az olasz nagykövettel a csütörtöki találkozón a párizsi kormány közölte : "ezek a megjegyzések ellentétesek a két ország közötti bizalmi légkörrel és történelmi kapcsolatokkal, valamint a közelmúltbeli kétoldalú fejleményekkel, amelyek az álláspontok erős közeledését mutatják, különösen az Ukrajnának nyújtott rendíthetetlen támogatás tekintetében".

Üzenet milánói dialektusban

Az olasz miniszterelnök-helyettes milánói dialektusban arra biztatta a francia elnököt , hogy "taches al tram", olaszul "kapaszkodjon fel a villamosra", ami ebben a kontextusban nagyjából azt jelenti, jobban tette volna, ha az olasz katonák helyett ő maga megy Ukrajnába. A kifejezés rendkívül durvának számít, arra utal, hogy ha valaki ingyen akar utazni a villamoson, akkor kívülről rákapaszkodik.



Salvini 2024-ben is felhasználta a témát a kampányához (kép: Matteo Salvini / X)

"Vedd fel a sisakodat, a mellényedet, a puskádat, és menj Ukrajnába" - fejtette ki Salvini Macronra utalva egy milánói nyilvános szereplésen.

Az olasz miniszter emellett ismét támogatásáról biztosította az Egyesült Államok és annak elnöke, Donald Trump Ukrajnával kapcsolatos politikáját.

"A módszereivel, amelyek időnként nyersnek vagy ingerlékenynek tűnhetnek, sikerrel jár ott, ahol mindenki kudarcot vallott" - mondta Salvini, aki ehelyett - egyértelműen becsmérlő módon - "macroninak" nevezte az "európai hadseregek, az európai újrafegyverkezés, az európai közös adósságok révén rakéták vásárlására irányuló kísérleteket".

Korábban őrültnek, háborús uszítónak nevezte

A két vezető az elmúlt években gyakran került távolról is összetűzésbe, hiszen Salvini 2018 óta tölt be miniszteri posztokat, Macron pedig 2017 óta elnök.

Macront már korábban is "háborús uszítónak", "bombázónak", "képmutatónak", "fecsegőnek", "pezsgésben túlteljesítő udvarias úriembernek" nevezte az ország "szélsőjobb szárnyának" élén álló olasz vezető.

Tavaly márciusban Salvini az Elysée vezetőjére utalt, aki már akkor is nyitott a közös európai védelem felé, kijelentve, hogy soha nem lesz "európai hadsereg, amelyet az az őrült Macron irányít, aki atomháborúról beszél".