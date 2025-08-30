Külföld, Tudomány és technika :: 2025. augusztus 30. 07:50 ::

Szentpétervári vasúti expo: hidrogénüzemű vonat, mesterséges intelligencia mint masiniszta

Jövőre megkezdődik az első orosz hidrogénüzemű vonat menettesztelése a Szahalin félszigeten - jelentette be Kirill Lipa, a Transzmasholding (TMH) orosz vasúti járműipari vállalat vezérigazgatója a szentpétervári PRO//Motion.Expo nemzetközi vasúti kiállításon.

A TMH a héten mutatta be a nagy közönégnek az orosz járműipar első hidrogénüzemű személyvonat koncepcióját. A TMH, az Oroszországi Vasutak (RZSD), a Roszatom állami nukleáris energetikai vállalat és a szahalini önkormányzat összefogásával fejlesztett vonatokat két- és háromkocsis változatban tervezik, ezek egymással összekapcsolhatók.

A háromkocsis vonat menettávolsága a gyártó tájékoztatója szerint hidrogénnel 487 kilométer, az energiatárolókkal pedig további 40 kilométer, a kétkocsisé hidrogénnel 725 kilométer, az energiatárolókkal további 80 kilométer lesz.

"A tervek szerint januárra kell megkapnunk az egész rendszert. A vonat műszaki megoldásainak tervezői dokumentációja lezárult, hozzákezdtünk a karosszéria megépítéséhez. Számításaink szerint a tesztelését a következő év végéig megkezdjük" - mondta Lipa az MTI-nek a kipróbálás ütemezésére vonatkozó kérdésére.

Oleg Belozjorov, az RZSD vezérigazgatója a szentpétervári fórumon pénteken azt hangoztatta, hogy a Moszkva és az orosz "északi főváros" között kiépítendő nagysebességű vasúti pályán a vonatokat a jövőben mozdonyvezető nélkül fogják járatni, a vonatot mesterséges intelligencia fogja irányítani. Belozjorov bejelentette, hogy a napokban megkezdődik Belij Krecset (Fehér Vadászsólyom) névre keresztelt szerelvények összeszerelése a Szinara csoporthoz tartozó Uralszkije Lokomotyivi üzemében.

Oroszország leendő leggyorsabb vonata a várakozások szerint elérheti az óránkénti 400 kilométeres csúcssebességet.

Az expón a Nacprojektsztroj holding bemutatta a vonat közlekedéséhez szükséges NGP 4.0-s ballasztmentes pályarendszerhez készült, nagyszilárdságú, előfeszített vasbeton sínlemezét, amelynek gyártását jövő tavasszal kezdik, a sorozatgyártására a harmadik negyedévben térnek át.

A héten jelentették be, hogy az RZSD Novokuznyeckből megkapta az Jevraz bányászati és fémipari vállalattól az első, hétezer tonnányi szállítmányt lefektetendő sínekből. A Moszkva-Szentpétervár nagysebességű vasútvonal első szakaszához több mint 160 ezer tonna sínterméket terveznek felhasználni.

Az első szakaszt 2028-ra tervezik üzembe helyezni. Az utazás Moszkva központjából Szentpétervárra két és egy negyed óra lesz. A leggyorsabb vasúti összeköttetést eddig a 2009 óta működő, 250 kilométeres sebességet meghaladni képes, a Siemens által legyártott Szapszan (Vándorsólyom) villamos motorvonat biztosította, amely a 650 kilométeres távolságot három és háromnegyed óra alatt teszi meg.

(MTI)