Külföld :: 2025. szeptember 2. 14:49 ::

Gazprom: megszületett a szándékmegállapodás a Szibéria Ereje-2 gázvezeték megépítéséről

Aláírta az orosz Gazprom és a kínai CNPC a Szila Szibiri-2 (Szibéria Ereje-2) gázvezeték és a Mongólián áthaladó Szojuz Vosztok (Kelet Szövetség) tranzitvezeték megépítéséről szóló memorandumot - jelentette be Alekszandr Miller, a Gazprom orosz állami gázipari vállalat igazgatótanácsának elnöke az orosz sajtónak kedden Pekingben.

"A három ország - Oroszország, Kína és Mongólia - vezetői által tett nyilvános nyilatkozat alapján ma aláírták a jogilag kötelező erejű memorandumot a Szila Szibiri-2 gázvezeték és a Mongólia területén áthaladó Szojuz Vosztok tranzitgázvezeték építéséről" - mondta Miller úr.

A Nyugat-Szibéria gázmezőit a kínai Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területtel Mongólián keresztül összekötő Szibéria Ereje-2 hossza 950 kilométer, a kapacitása pedig a Gazprom 2021-es közlése értelmében 1,3-szorosa lesz az eredeti Szibéria Ereje gázvezetékének, és évi 50 milliárd köbméter gáz szállítását irányozza elő. Miller szerint ez lesz a világ legnagyobb és legtőkeigényesebb gázipari projektje.

Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök májusi moszkvai tárgyalásai nyomán adott utasítást a Szibéria Ereje-2 projekt megvalósításának felgyorsítására. A két ország vezetője kedden Kínában háromoldalú megbeszélést folytatott Uhnágín Hürelszüh mongol elnökkel.

Miller szerint a felek ezt követően meg fogják vitatni és pontosítják a gázvezeték építésének finanszírozásával kapcsolatos kérdéseket, valamint a szállítás kereskedelmi feltételeit. A Szibéria Ereje-2 megállapodás 30 évre szól, a gázszállítás ára ezen a vezetéken várhatóan alacsonyabb lesz, mint az európai export.

A bejelentés értelmében a Gazprom és a CNPC megállapodott arról, hogy az eredeti Szibéria Ereje gázvezetéken évi 38 milliárd köbméterről 44 milliárdra növelik a Kínába irányuló gázszállításokat. A Távol-keleti Útvonal-projekt keretében a szállítások mennyisége jelenlegi évi 10 milliárd köbméterről 12 milliárdra emelkedik.

A bejelentés nyomán a Gazprom részvényei ára a moszkvai tőzsde reggeli kereskedési szakaszában több mint 1 százalékkal nőtt.

(MTI)