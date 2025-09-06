Külföld, Gazdaság :: 2025. szeptember 6. 06:49 ::

Németországban csökkentek a feldolgozóipari megrendelések júliusban

Az elemzők által várt növekedés helyett havi szinten csökkentek a német feldolgozóipari megrendelések júliusban a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis jelentése szerint.

Júliusban 2,9 százalékkal estek a német feldolgozóipari megrendelések júniushoz képest, amikor 0,2 százalékos csökkenést mértek. Az elemzők várakozásának átlagában 0,5 százalékos havi növekedés szerepelt júliusra.

Nagy értékű megrendelések nélkül az új megrendelések 0,7 százalékkal emelkedtek júniushoz viszonyítva.

A kevésbé volatilis három hónapos összehasonlításban - 2025 május és júliusa között - az új megrendelések száma 0,2 százalékkal volt magasabb, mint az előző három hónapban. A nagy megrendelések nélküli új megrendelések 1,3 százalékkal csökkentek.

Egy hónap alatt a külföldi megrendelések 3,1 százalékkal csökkentek júliusban, ezen belül az euróövezetből származó új megrendelések 3,8 százalékkal estek, az euróövezeten kívülről érkező megrendelések pedig 2,8 százalékkal mérséklődtek. A belföldi megrendelések 2,5 százalékkal zsugorodtak.

(MTI)