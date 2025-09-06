Külföld :: 2025. szeptember 6. 15:50 ::

Szöul nagyon aggódik az Egyesült Államokban bevándorlási razziában letartóztatott koreaiakért

Teljes körű intézkedéseket rendelt el I Dzsemjong dél-koreai elnök szombaton annak érdekében, hogy megfelelő módon reagálhassanak több száz koreai állampolgár letartóztatására a Hyundai Motor autóakkumulátor-gyárában az Egyesült Államokban.

A kormány munkacsoportot hozott létre, hogy kidolgozza a megfelelő választ a több mint háromszáz koreai állampolgárt érintő letartóztatásokra, amelyeket a Hyundai Georgia államban működő gyárában hajtottak végre egy bevándorlási razziában - közölte Dzso Hjon külügyminiszter. Bejelentette továbbá, hogy szükség esetén Washingtonba utazik, hogy találkozzon az ottani hatóságokkal. "Mélységesen aggódom. Nagy felelősséget érzek állampolgáraink letartóztatása miatt" - jelentette ki egy sürgősségi kormányülésen.

Az esettel kapcsolatban az LG Energy Solution dél-koreai akkumulátorgyártó konszern - amely a Hyundai-jal együttműködve építi a gyárat - megerősítette, hogy 47 alkalmazottját és mintegy 250 szerződéses munkavállalót vettek őrizetbe az üzemben. A cég felszólította alkalmazottait, hogy térjenek vissza az Egyesült Államokból, és felfüggesztette egyúttal az Egyesült Államokba irányuló összes céges utat is az ügyféltalálkozók kivételével.

A Savannah melletti Hyundai üzemben tartott, 475 munkás letartóztatásával járó razzia az egy helyszínen végrehajtott legnagyobb akció volt az amerikai belbiztonsági minisztérium történetében.

(MTI)