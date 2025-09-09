Külföld :: 2025. szeptember 9. 22:43 ::

Irán és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség az ellenőrzések újraindításáról állapodott meg

Irán és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az Iszlám Köztársaság nukleáris létesítményeiben történő ellenőrzések újraindításáról állapodott meg - közölte kedden Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója az X-en.

"Ma Kairóban az iráni külügyminiszterrel, (Abbász) Aragcsival egyeztettük az ellenőrzések újraindításának gyakorlati feltételeit Iránban. Ez egy fontos lépés a helyes irányba" - írta az X közösségi oldalon.

Grossi egyben köszönetet mondott az egyiptomi külügyminiszternek, Badr Abdelatinak is, akinek közvetítésével a tárgyalásokat megtarthatták.

A bécsi székhelyű ügynökség hetek óta tárgyal az iráni képviselőkkel az ellenőrzések újraindításáról. A tárgyalások középpontjában elsősorban a több mint 400 kilogramm, az atomfegyverek szempontjából releváns küszöbértéket megközelítőre dúsított urán sorsa áll. Teherán eddig nem tájékoztatta a NAÜ-t arról, hogy ez az készlet jelenleg hol és milyen állapotban van az iráni nukleáris létesítmények elleni júniusi izraeli, illetve amerikai támadások után.

Irán július 2-án jelentette be, hogy ideiglenesen felfüggeszti az együttműködést a NAÜ-vel. A vonatkozó törvény értelmében Irán nem enged be NAÜ-ellenőröket az országba, amíg nukleáris létesítményeinek biztonsága nem garantált.

(MTI)