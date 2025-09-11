Külföld :: 2025. szeptember 11. 20:02 ::

Három lengyel állampolgár is van a Fehéroroszországban kiengedett foglyok közül

Három lengyel állampolgár, valamint a Lengyelországból sugárzó Belsat televízió és más lengyel médiumok nyolc, fehérorosz állampolgárságú munkatársa is az elengedett fehéroroszországi foglyok listáján van - közölte csütörtöki sajtóértekezletén Pawel Wronski, a lengyel külügyminisztérium szóvivője.

Wronski annak kapcsán nyilatkozott, hogy Fehéroroszország csütörtökön a John Coale különmegbízott vezette amerikai küldöttség közbenjárására szabadon engedett 52 politikai foglyot. A fehérorosz elnök sajtószolgálata 14 külföldi állampolgárt említett az elengedettek között, köztük két lengyelt.

"Köszönetet szeretnénk mondani Donald Trump elnöknek, aki személyesen közbenjárt az ügyben, valamint követeinek, akik eredményesen tárgyaltak" - jelentette ki Pawel Wronski.

Elmondta: előzetes információk szerint, amelyek a lengyel diplomácia rendelkezésére álltak, a három lengyel állampolgár között hosszú szabadságvesztésre ítélt emberek is vannak. Hozzátette, hogy a szabadon bocsátottak nevét nem teszi nyilvánossá. "Hivatalos közleményt teszünk majd közzé, amint képviselőnk találkozik a szabadon engedettekkel. Most még úton vannak Vilniusba" - tájékoztatott.

Közölte, hogy nincs a szabadon bocsátottak között Andrzej Poczobut újságíró, fehéroroszországi lengyel nemzetiségi aktivista, akit 2021-ben vettek őrizetbe, majd 2023-ban nyolc évi szigorított fegyházra ítéltek.

"Számítunk arra, hogy a fehérorosz börtönökből szabadon bocsátottak következő csoportjában Andrzej Poczobut is benne lesz" - jelentette ki Wronski, hozzátéve: az újságíró "folyamatosan az első helyen szerepel" a szabadon bocsátandó foglyok lengyel listáján.

Felidézte, hogy a júniusban szabadon bocsátott fehéroroszországi foglyok csoportjában szintén három lengyel állampolgár volt.

A múlt héten Fehéroroszországban őrizetbe vett lengyel karmelitarendi szerzetessel kapcsolatban Wronski megismételte a lengyel külügyminisztérium azon figyelmeztetését, amely veszélyesnek minősíti a Fehéroroszországba történő utazást. "Ott a lengyel állampolgárokat őrizetbe vehetik, túszul fogva tarthatják őket" - mondta.