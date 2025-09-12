Felborult egy hajó a Kongói Demokratikus Köztársaság északnyugati részén, a balesetben a helyi források pénteki közlése szerint több mint száz ember életét vesztette.
A hajót a Nsolo és a Maringa folyók összefolyásánál érte a szerencsétlenség szerdán Egyenlítői tartományban. Dieu Merci Akula Mboyo, egy helyi közlekedésbiztonsági civil szervezet tisztségviselője azt közölte: a halálos áldozatok között van mintegy 60 diák. Elmondása szerint a balesetet az okozta, hogy a hajó túlterhelt volt, és éjszaka közlekedett, ami hivatalosan tilos lenne.
A helyi sajtó 86 halálos áldozatról számolt be. A hatóságok hivatalos adatokat még nem tettek közzé.
Kongóban nem ritkák a hajóbalesetek a járművek túlterhelése és elhanyagolt állapota miatt. Legutóbb júniusban borult fel több hajó a Tumba-tavon, akkor 48 ember meghalt, és 107-en eltűntek.
