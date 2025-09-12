Külföld :: 2025. szeptember 12. 18:11 ::

Mindent elkövettek, hogy minél veszélyesebb legyen a hajóút Kongóban - akár százan is meghalhattak

Felborult egy hajó a Kongói Demokratikus Köztársaság északnyugati részén, a balesetben a helyi források pénteki közlése szerint több mint száz ember életét vesztette.

A hajót a Nsolo és a Maringa folyók összefolyásánál érte a szerencsétlenség szerdán Egyenlítői tartományban. Dieu Merci Akula Mboyo, egy helyi közlekedésbiztonsági civil szervezet tisztségviselője azt közölte: a halálos áldozatok között van mintegy 60 diák. Elmondása szerint a balesetet az okozta, hogy a hajó túlterhelt volt, és éjszaka közlekedett, ami hivatalosan tilos lenne.

A helyi sajtó 86 halálos áldozatról számolt be. A hatóságok hivatalos adatokat még nem tettek közzé.

Kongóban nem ritkák a hajóbalesetek a járművek túlterhelése és elhanyagolt állapota miatt. Legutóbb júniusban borult fel több hajó a Tumba-tavon, akkor 48 ember meghalt, és 107-en eltűntek.

(MTI)