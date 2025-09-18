Külföld :: 2025. szeptember 18. 15:28 ::

Kínai védelmi miniszter: "Tajvan visszatérése a második világháború utáni nemzetközi rend szerves része"

Kína fokozza erőfeszítéseit a nemzetközi béke és stabilitás védelme érdekében - jelentette ki Tung Csün kínai védelmi miniszter csütörtökön a 12. Pekingi Hsziangsan Biztonságpolitikai Fórumon.

Tung Csün a fórumon tartott csütörtöki beszédében hangsúlyozta, hogy "egy kihívásokkal teli korban az együttműködés a legjobb választás".

Hozzátette: a kínai hadsereg készen áll arra, hogy minden féllel együttműködjön a biztonság előmozdítása, a katonai bizalom erősítése és a többoldalú koordináció javítása érdekében.

"A világ válaszút előtt áll, amelyet a hidegháborús gondolkodás, a hegemónia és a protekcionizmus árnyékol be. A párbeszéd választása a konfrontáció helyett elengedhetetlen" - jelentette ki.

A védelmi miniszter élesen bírálta azokat a külső katonai beavatkozásokat és politikai nyomásgyakorlásokat, amelyek célja szerinte "a befolyási övezetek kialakítása, és más országok állásfoglalásra való kényszerítése".

"A katonai fölény megszállott hajszolása és az az elv, hogy az erősebbnek van igaza, egy megosztott világot eredményez, amelyet a dzsungel törvénye ural" - fogalmazott.

Tung beszédében külön kitért Tajvan kérdésére is, kijelentve, hogy Kína nem fogja eltűrni a sziget függetlenségi törekvéseit, és kész megakadályozni minden külső katonai beavatkozást.

"Tajvan visszatérése Kínához a második világháború utáni nemzetközi rend szerves része" - hangsúlyozta.

A 12. Hsziangsan Biztonságpolitikai Fórum idei témája "a nemzetközi rend fenntartása és a békés fejlődés előmozdítása". A háromnapos eseményen több mint 1800 hivatalos képviselő, katonai szakértő és kutató vesz részt több mint 100 országból.

(MTI)