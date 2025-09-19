Külföld, Háború :: 2025. szeptember 19. 16:07 ::

Üzenet Izraelnek: Pakisztán kiterjeszti nukleáris védelmi ernyőjét Szaúd-Arábia fölé

Az atomhatalom Pakisztán kiterjeszti nukleáris védelmi ernyőjét Szaúd-Arábia fölé a két ország közötti új védelmi együttműködési megállapodás keretében - jelentette be Havadzsa Mohammad Ászif pakisztáni védelmi miniszter egy tévéinterjúban.



Shehbaz Sharif pakisztáni kormányfő Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökössel a szerződés aláírása után (fotó: Saudi Press Agency/Reuters)

A két ország szerda este aláírt megállapodása kimondja, hogy amennyiben bármelyik felet támadás érné, azt mindkettőjük elleni támadásnak tekintik, így közösen lépnek fel a támadó ellen.

Az, hogy a megállapodás az atomhatalom Pakisztán nukleáris csapásmérő képességére is kiterjed, a pakisztáni védelmi miniszternek egy csütörtök késő esti televíziós interjúban újságírói kérdésre adott válaszából derült ki.

Arra a kérdésre, hogy "a pakisztáni nukleáris fegyverek által biztosított elrettentő erő" Szaúd-Arábiának is rendelkezésére áll-e majd, Ászif így válaszolt: "hadd tisztázzak egy dolgot Pakisztán nukleáris képességeivel kapcsolatban: ezeket a képességeket már régen megteremtettük. Azóta pedig kiképeztük a harctéri erőinket is" - mondta. "Ami nekünk van, és amilyen képességeink vannak, azt (Szaúd-Arábiának) is rendelkezésre bocsátjuk a megállapodás szerint" - tette hozzá.

A miniszter hozzátette, hogy hazája felkészült mind a hagyományos, mind a nukleáris hadviselésre. Felidézte, hogy Szaúd-Arábia anyagi támogatást nyújtott Pakisztán nukleáris programjának fenntartásához, különösen a korábbi amerikai szankciók időszakaiban.

A mostani biztonsági megállapodás jelentős lépés az egymással már évtizedek óta katonai együttműködést folytató Pakisztán és Szaúd-Arábia között, jelezvén, hogy szorosabbra akarják fűzni kapcsolataikat a régió stabilitásának fenntartása érdekében.

A megállapodás hátterében az egyre inkább fokozódó közel-keleti feszültség áll, különös tekintettel az Izrael és Hamász közötti háborúra, amely aggodalmat kelt a Perzsa-öböl államaiban is. A pakisztáni miniszter hangsúlyozta, hogy a szaúdi-pakisztáni együttműködési megállapodás elsősorban az agresszió megelőzésének és elrettentésének eszköze. A két ország a megkötött megállapodásban nem nevezett meg fenyegetőnek tartott országokat.

Elemzők szerint azonban a pakisztáni-szaúdi védelmi megállapodás üzenet Izraelnek, amelyet hosszú ideje a térség egyetlen nukleáris hatalmaként tartanak számon. Pakisztán már korábban is bírálta Izraelt a palesztinokkal szembeni bánásmódja miatt, de nyíltan nem segítette a palesztin szervezeteket.

Korábbi hírek szerint Pakisztán a Shaheen 3 ballisztikus rakétája révén képes nukleáris fegyvereket is célba juttatni, akár Izrael területére is.

A védelmi szerződés nyitva hagyja más országok csatlakozásának a lehetőségét.

(MTI nyomán)

Korábban írtuk: Ellenségnek nevezte Izraelt az egyiptomi elnök