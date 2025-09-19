Külföld :: 2025. szeptember 19. 21:40 ::

Az ENSZ BT engedélyezte az Irán elleni szankciók visszaállítását

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken engedélyezte az Irán elleni szankciók visszaállítását. Az intézkedést augusztus végén kezdeményező Párizs, London és Berlin határozottabb elköteleződést vár Irántól az atomprogramja kapcsán. A döntés utolsó pillanatban történő megegyezés esetén a jövő hét végéig leállítható.

"Minden eszközzel megpróbáltunk alternatívát találni a ’snapback mechanizmus’, azaz a szankciók visszaállítása helyett" - mondta Jérome Bonnafont francia ENSZ-nagykövet.

A snapback mechanizmus olyan jogi eljárás, amely lehetővé teszi, hogy visszaállítsák az ENSZ által korábban elrendelt büntetőintézkedéseket, ha az érintett fel megszegi a kötelezettségvállalásait.

"Nem volt más lehetőségünk, mint lefolytatni a snapback eljárást, amelynek értelmében a BT ellentétes döntése híján szeptember 28-án visszaállnak a testület által 2025 előtt meghozott szankciók" - tette hozzá a nagykövet. Bonnafont hozzátette, hogy ezzel együtt továbbra is érvényben marad a három európai ország javaslata a tárgyalásos megoldásra.

2025-ben Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, az Egyesült Államok, Oroszország és Kína megkötötte Iránnal az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről szóló megállapodást (Közös Átfogó Akcióterv, angol rövidítéssel JCPOA), amelyben Irán vállalta, hogy a szankciók feloldása fejében korlátozza atomprogramját. A megállapodást az ENSZ 2231. határozata léptette érvényre, és október közepén jár le.

Donald Trump amerikai elnök első mandátuma idején, 2018-ban kiléptette országát a szerződésből és visszaállította az Egyesült Államok által elrendelt büntetőintézkedéseket. Irán ezt követően felhagyott egyes kötelezettségvállalásai teljesítésével, egyebek mellett az urándúsítás területén. Irán a nyugati országok gyanúja szerint atomfegyverre kíván szert tenni, amit Teherán tagad, és védelmezi a polgári célú atomprogramhoz való jogát.

Tárgyalások és számos figyelmeztetés után, néhány héttel a 2231. határozat által ratifikált megállapodás lejárta előtt Franciaország, Nagy-Britannia és Németország augusztus végén elindította a snapback eljárást, amelynek keretében 30 napon belül vissza lehet állítani a szankciókat.

A 2231. határozat értelmében a BT-nek pénteken benyújtott dokumentum formálisan a szankciók feloldásának fenntartását javasolta. Az elfogadásához szükséges kilenc szavazat helyett azonban csak a tanács négy tagja - közöttük Oroszország és Kína - támogatta. Kilencen ellene szavaztak, és két ország tartózkodott.

Irán állandó ENSZ-képviselője pénteken "elsietettnek, fölöslegesnek és jogellenesnek" nevezte a biztonsági tanácsi szavazást.

"Irán nem ismer el semmilyen megvalósítandó kötelezettséget" - jelentette ki a BT előtt Amír Szaid Iravani, "politikai nyomásgyakorlásnak" minősítve az intézkedést.

A szavazás után Izrael felszólította a világot: ne engedje meg soha, hogy Irán atombombára tegyen szert.

"Az iráni atomprogram nem békés célokat szolgál. Egy atomfegyverrel rendelkező Irán azt jelentené, hogy a legveszélyesebb rendszer a legveszélyesebb fegyverrel rendelkezne, ami aláásná a világ stabilitását és biztonságát" - írta az X közösségi portálon Gideon Szaár izraeli külügyminiszter.

"A nemzetközi közösség célja nem változhat: örökre meg kell akadályozni, hogy Iránnak atomkapacitásai legyenek" - tette hozzá a miniszter, akinek az országa júniusban megtámadta Iránt és tizenkét napos háborút vívott vele, hogy - az izraeli vezetés szerint - a lehető legtöbb iráni nukleáris és ballisztikus kapacitást megsemmisítse.

(MTI)