2025. szeptember 20. 10:04

Sokba fog így kerülni a szíriai agysebészek és atomtudósok amerikai vízuma

Az Egyesült Államok százezer dollárra emeli az országba érkező magasan képzett szakemberek munkavállalási vízumának díját – erről írt alá rendeletet Donald Trump amerikai elnök pénteken.

A Fehér Házban rendezett nyilvános eseményen elhangzott, hogy a megemelt díj célja, hogy valóban csak a legmagasabb képzettségűek érkezzenek H-1B vízummal az Egyesült Államokba, olyan szakemberek, akik munkaadója vállalja a magas költséget is, hogy foglalkoztassa az illetőt, és ne amerikait vegyen fel a pozícióra.

Az adott munkaadónak kell eldöntenie, hogy a személyt "elég értékesnek" találja-e ahhoz, hogy kifizesse a százezezer dolláros díjat – hangoztatta Howard Lutnick kereskedelmi miniszter az elnöki dolgozószobában tartott aláírási ceremónián.

Donald Trump rendeletet írt alá az úgynevezett bevándorlási "Arany kártyáról" is, ami arról szól, hogy külföldiek, akik egymillió dollárt befizetnek az amerikai államkasszába, gyorsított vízumeljárásra jogosultak. A szabály szerint vállalatok is "szponzorálhatják" külföldiek gyorsított vízumeljárását kétmillió dollár fejében.

Újságírói kérdésre válaszolva Donald Trump megerősítette, hogy a bűnözés által sújtott nagyvárosok közbiztonságának helyreállítását célzó intézkedéssorozat Memphisben és Chicagóban folytatódik.

(MTI)