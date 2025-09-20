Külföld :: 2025. szeptember 20. 17:37 ::

Szerbia történetének legnagyobb katonai díszszemléjét tartották meg

Az ország történetének legnagyobb katonai díszszemléjét tartotta meg a szerb kormány szombaton a főváros Új-Belgrád városrészében, ahol több mint tízezer katona felvonulása mellett harckocsikat, rakétarendszereket és vadászgépeket is bemutattak.

Aleksandar Vucic államfő a szemle megtekintésekor azt mondta: a felvonulás bizonyítja, hogy Szerbia képes megvédeni függetlenségét és szuverenitását, valamint elrettenteni minden külső támadót.

A bemutatón a hazai gyártású fegyverek mellett izraeli PULS rakéta-sorozatvetőket, az Egyesült Arab Emírségektől beszerzett drónokat, orosz harckocsikat és külön járművekre szerelt, HQ-22 típusú kínai légvédelmi rakétarendszereket is felvonultattak.





After the anthem was played, the parade began with an honorary artillery salute performed by the Guard with six artillery pieces, each firing 10 rounds. 🇷🇸 The Serbian tricolor, 300 meters long and weighing 300 kilograms, passed in front of the Palace of SerbiaAfter the anthem was played, the parade began with an honorary artillery salute performed by the Guard with six artillery pieces, each firing 10 rounds. pic.twitter.com/l1ES6et5Vi September 20, 2025

Külön figyelmet kapott, hogy a francia légierő Rafale típusú vadászgépei is bemutatkoztak a rendezvényen, mivel a szerb kormány további 12 gépet rendelt ebből a típusból.

A szakértők figyelmét leginkább a PULS rakéta-sorozatvetők keltették fel, amelyek 300 kilométeres hatótávolságukkal a legtöbb balkáni ország fővárosát is elérnék.

A parádét bírálatok is érték: az ellenzék politikai eszközként emlegette a hadsereg felvonultatását, miközben jogvédők szerint állami dolgozókat buszokkal vittek a rendezvényre, a tiltakozókat pedig a rendőrség távol tartotta az esemény helyszínétől.

(MTI)