Portugália is elismerte a palesztin államot

Portugália hivatalosan elismerte a palesztin államot - jelentette be vasárnap késő este Paulo Rangel portugál külügyminiszter, akinek országa ezzel Nagy-Britannia, Kanada és Ausztrália példáját követte.

Rangel közlése szerint Luís Montenegro miniszterelnök Lisszabonban a parlamenti pártok "széles konszenzusával" hozta meg a döntést.

"Portugália támogatja a kétállami megoldást az igazságos és a tartós békéhez vezető egyetlen útként" - jelentette ki a külügyminiszter, aki egyúttal elítélte a Hamász 2023. október 7-én Izrael ellen végrehajtott támadását, és megerősítette Izrael létjogosultságát.

A portugál bejelentést megelőzőleg vasárnap Kanada, Nagy-Britannia és Ausztrália ismerte el a palesztin államot. Korábban már más államok is bejelentették, köztük Franciaország és Belgium, hogy elismerik a palesztin államot a kétállami megoldásról szóló hétfői konferencián, amelyet az ENSZ Közgyűlése alkalmából rendeznek New Yorkban.

Az ENSZ 193 tagállamából mintegy 150 ország - köztük még az Európai Unióhoz való csatlakozása előtt 1988-ban Magyarország, Bulgária, Ciprus, Lengyelország és Románia - már elismerte a palesztin államot, a nagyhatalmak csatlakozása azonban különösen fontos a palesztinok számára.

(MTI nyomán)