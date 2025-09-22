Külföld :: 2025. szeptember 22. 17:14 ::

A Pfizer felvásárolja a Metserát

Az amerikai Pfizer Inc. felvásárolja az elhízás elleni gyógyszereket fejlesztő Metsera Inc. biogyógyszerészeti vállalatot - jelentették be hétfőn.

A Pfizer készpénzért, részvényenként 47,50 dollárért szerzi meg az összes Metsera-részvényt. Ez az árfolyam mintegy 42,5 százalékos prémiumot jelent a pénteki záróértékéhez képest. A Metsera értéke ezzel mintegy 7,3 milliárd dollár.

A tranzakció várhatóan az idei negyedik negyedévben zárul le a szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzésével.

A New York-i székhelyű, 2022-ben alapított Metsera részvényeivel február óta kereskednek a Nasdaqon.

(MTI)