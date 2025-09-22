Külföld :: 2025. szeptember 22. 18:24 ::

Moldovában őrizetbe vettek több tucatnyi embert azzal a gyanúval, hogy oroszországi megbízásból meg akarták zavarni a választást

A moldovai hatóságok őrizetbe vettek 74 embert azzal a gyanúval, hogy oroszországi megbízásból tömeges zavargásokat akartak előidézni a hét végén megrendezendő parlamenti választáson.

A hatóságok mintegy kétszázötven házkutatást tartottak az ország különböző városaiban. A gyanúsítottak közül 74 embert - 19 és 45 év közöttieket - 72 órás időtartamra őrizetbe vettek - közölte Victor Furtuna moldovai főügyész.

A rendőrség szerint a kitervelt zavargást "Oroszországból, bűnözői elemeken keresztül koordinálták". Furtuna elmondta, hogy a gyanúsítottak többsége rendszeresen utazott Szerbiába, ahol kiképzést kaptak.

(MTI)