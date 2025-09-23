Külföld :: 2025. szeptember 23. 11:38 ::

Szlovéniában tömeges lakossági riasztó- és tájékoztató rendszert vezetnek be katasztrófa esetére

Szlovéniában bevezetik az SI-Alarm nevű tömeges lakossági riasztó- és tájékoztató rendszert, amely a mobilhálózatokon keresztül juttat el sürgős üzeneteket a lakossághoz természeti katasztrófák, ipari balesetek vagy más vészhelyzetek esetén - közölte kedden Leon Behin, a szlovén védelmi és mentési igazgatóság főigazgatója.

A rendszer segíthet az eltűnt személyek felkutatásában is. Az első nyilvános tesztelésre szeptember 27-én, szombaton 12 órakor kerül sor az ország teljes területén - tette hozzá.

Kiemelte: a mobiltelefonokra küldött üzeneteket cellaszórás technológiával továbbítják, vagyis nem egyes számokra, hanem minden, a kijelölt földrajzi területen tartózkodó készülékre érkezik figyelmeztetés. A rendszer nem gyűjt és nem kezel személyes adatokat.

Külön kategória szolgál majd eltűnt személyek keresésére. A legmagasabb szintű (1.) riasztás fogadását a felhasználók nem tilthatják le.

Az üzenetek szlovén és angol nyelven érkeznek, a kisebbség által lakott területeken pedig olaszul, illetve magyarul is.

Az SI-Alarm minden mobilkészüléken működik - nem csak okostelefonokon -, és a fogadás ingyenes, nem kell hozzá regisztráció vagy alkalmazás, csupán mobilhálózati kapcsolat szükséges. Az üzenet automatikusan megjelenik a képernyőn, amelyet hangjelzés és rezgés kísér.

A hatóságok szerint a rendszer a sérülékenyebb csoportokat - például a siket, nagyothalló, vak vagy gyengénlátó személyeket - is hatékonyabban tudja majd értesíteni.

Az SI-Alarmhoz hasonló rendszereket az EU tagállamainak 2022 közepéig kellett volna bevezetniük az uniós előírások alapján. Szlovénia azonban csak 2022 őszén ültette át a vonatkozó irányelvet a nemzeti jogszabályba. A hatóságok szerint azonban a csúszásnak előnye is volt: más országok tapasztalatait is felhasználhatták a hazai rendszer kiépítésénél.

(MTI)