Trump elkapott merénylője megpróbálta nyakon szúrni magát a bíróságon

Mind az öt vádpontban bűnösnek találták Ryan Routhot, aki tavaly nyáron merényletet próbált meg végrehajtani Donald Trump ellen egy golfpályán – írja a Sky News nyomán az Index.

Az esküdtszék úgy döntött, hogy Routh meg akarta ölni Trumpot, amikor tavaly szeptemberben, miközben az akkori amerikai elnökjelölt golfozott West Palm Beachen, Floridában, egy kerítésen keresztül ráfogta a puskáját.

A tanúvallomások szerint Routh végül nem adott le lövést, mivel egy titkosszolgálati ügynök észrevette, és tüzet nyitott rá. A tárgyalás kezdetén az ügyész azt mondta, hogy „ez a terv gondosan kidolgozott és halálosan komoly volt”, hozzátéve, hogy az ügynök beavatkozása nélkül „Donald Trump nem lenne életben”.

Az ítélet kihirdetése után az 59 éves férfi a tárgyalóteremben nyakon akarta magát szúrni egy tollal.

A rendőrök gyorsan körülvették Routhot, így nem tudott kárt tenni magában. A férfit kivitték a teremből, miközben lánya azt kiabálta: „apa, szeretlek, ne csináld! Kiszabadítalak. Nem bántott senkit.” Routh lánya szerint apja ellen egy koncepciós per zajlik.

🚨🚨BREAKING: Would-be Trump assassin Ryan Routh tries to stab himself in the neck with a pen after guilty verdict read in court.🚨🚨 pic.twitter.com/bnpYKeerVp September 23, 2025

A férfit később visszavitték a tárgyalóterembe, fehér ingben és nyakkendő nélkül. A bíró ugyanis meg akart bizonyosodni arról, hogy Routh megértette, hogy bűnösnek találták. Az ítéletet majd december 18-án hirdetik ki.

