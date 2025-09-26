Külföld, Gazdaság :: 2025. szeptember 26. 06:55 ::

Romlott a németországi üzleti hangulat az ifo felmérése szerint

Az elemzők által várt javulás helyett romlott az üzleti hangulat Németországban szeptemberben a müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézetének legfrissebb felmérése szerint.

Az ifo gazdaságkutató intézet (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) szeptemberi üzleti hangulatindexe a várt 89,3 pontnál alacsonyabb, 87,7 pont lett, és ezzel elmaradt az augusztusi 88,9 ponttól.

A szeptemberi index összetevői közül az aktuális üzleti környezet megítélését és a kilátásokat számszerűsítő mutató romlott az augusztusi értékéhez képest.

Az aktuális üzleti környezet mutatószáma 85,7 pontra csökkent az augusztusi 86,4 pontról, míg elemzők némileg javuló, 86,5 pontra erősödő mutatóra számítottak szeptemberre.

Az üzleti kilátások megítélésének mutatószáma az augusztusi 91,4 pontról 89,7 pontra süllyedt, elemzők erősödő, 92 pontos mutatót vártak szeptemberre.

(MTI)